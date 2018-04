Sicherheitsassistenten der Basler Polizei: Zwischen Bussenverteiler und Hilfssheriff

Diese Parkbusse sorgt noch für einen röteren Kopf als sonst: Die Basler Zeitung berichtete gestern von der Sturheit eines Sicherheitsassistenten, der einem Ladenbesitzer unbedingt eine Busse geben wollte. Als dieser sich weigerte, den Zettel anzunehmen, schmiss er diese dem Ladenbesitzer nach. Eine Schlägerei hat es in der Folge nicht gegeben, aber eine «Berührung» am Arm. Der Sicherheitsassistent zeigte den Ladenbesitzer wegen Drohung gegen Beamte und verbotenen Beseitigens von Kleinabfall an. Während dem Ladenbesitzer die Bussen erlassen wurden, da er vor seinem Geschäft parken darf, wenn er Ware umzuschlagen hat, wurde er nun wegen der Drohung gebüsst und bekam die Gerichtskosten aufgebrummt.

Staatstreue schwören

In Basel sind 675 uniformierte Polizisten unterwegs. Sie sind bewaffnet. Die Polizisten absolvieren eine dreieinhalbjährige Polizeischule und sind dem Staat zu besonderer Treue verpflichtet. Die Beamten legen deswegen eigens ein Gelübde ab. Polizeiassistenten gibt es seit drei Jahren zwei Sorten: Die bewaffneten und unbewaffneten. Bewaffnete Sicherheitsassistenten sind 16 unterwegs. Sie unterstützen die Polizei bei Gefangenentransporten und bei Bewachungsaufgaben. Bei Krisen oder Interventionen müssen allerdings «richtige» Polizisten her. Sicherheitsassistenten leisten ebenfalls einen Eid.

In der Regel cool

Sicherheitsassistenten mit Schwerpunkt Verkehr sind in Basel 85 unterwegs. Ihre Hauptaufgaben sind eben der Verkehrsdienst. Hier regeln sie den Verkehr und machen die Verkehrsteilnehmer auf Übertretungen aufmerksam. Diese Beamten, die ebenfalls Uniform tragen, geniessen eine halbjährige Ausbildung. Im Prospekt der Basler Polizei lauten die Anforderungen so: «Neben den sattelfesten Kenntnissen der einschlägigen Gesetze und Regeln ist ein sicherer und guter Umgang mit Menschen besonders wichtig. Überdurchschnittlich hohe Sozialkompetenz, gepaart mit fundiertem Fachwissen, hilft bei der täglichen Arbeit.» Im Alltag zeigt sich, dass bei den vielen Parkbussen, der Fall den die Basler Zeitung aufzeigt, wohl eine Ausnahme ist. In der Regel bleiben die Uniformierten cool. Denn da kann man vor den Parkuhren immer wieder angeregte Diskussionen beobachten. Meist werden da keine Bussenzettel als «verbotener Kleinmüll» entsorgt oder Arme berührt.