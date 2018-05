Sieg für die Black Stars: Chance zum Aufstieg in die Promotion League

Heute ging es um alles oder nicht (wie barfi.ch bereits berichtete): Jahrelang strebte die Mannschaft aus dem Bachgrabenquartier den Aufstieg in die Promotion League an, doch sie scheiterten immer. Zu Beginn dieser Saison sah es lange nicht gut aus. Noch im März war «Blägg», wie der Verein genannt wird, irgendwo im Tabellenmittelfeld zu finden. Doch die Mannschaft von Trainer Samir Tabakovic gewann ein Spiel nach dem anderen. Keine der insgesamt 41 Mannschaften aus der 1. Liga holte in dieser Zeitspanne mehr Punkte.

In der Barrage würden die Black Stars auf die AC Bellinzona treffen. Mit 22 Punkten Vorsprung führen die Südschweizer Gruppe 3 der 1. Liga souverän an. Der frühere A-Ligist strebt mit vielen finanziellen Mitteln die Rückkehr in den Profifussball an. Würden sich die Black Stars in der Barrage gegen die Tessiner durchsetzen, wäre das zum Abschluss der Saison eine Überraschung.