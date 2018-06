Sieger-Munitaufe im Herzen von Basel

In 61 Tagen wird der Schussgang am Nordwestschweizer Schwingfest mitten in Basel schon bald Geschichte sein und wir dürfen einen würdigen Sieder feiern!

Er wird einen prächtigen Muni als Siegespreis entgegen nehmen dürfen, der am 16. Juni in Basel getauft wird.

Programm

14.00 Uhr Auftakt mit der Trachtengruppe Riehen-Bettingen

15.00 Uhr Auftritt der Jungschwinger, sie zeigen «Das Schwingen»

16.00 Uhr «Munitaufe» mit dem Sponsor EBM und Radio Basilisk

17.00 Uhr Auftritt der Trachtengruppe Riehen-Bettingen

Ab 17.15 Uhr Unterhaltung mit dem 1. Frauen Jodelchörli Basel und dem Schwyzerörgeli-quartett Laufenthalergruess.



Ab 14.00 Festbetrieb mit Speis und Trank