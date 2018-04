Signalisationsänderung führt zu mehr Stau beim Universitäts-Kinderspital beider Basel

Stau zu den Stosszeiten am Morgen und am Abend zwischen dem Spalentor und der Johanniterbrücke kennt jeder Autofahrer. Doch seit März beklagen Automobilisten, dass die Wartezeiten und die Autoschlangen jeweils länger sind als früher.

Die Ursache für den Stau sind Strassenbauarbeiten an Werksleitungen in der Spitalstrasse vor dem Universitätsspital. Aufgrund dessen musste die Bushaltestelle UKBB (Universitäts-Kinderspital beider Basel) beim Eingang des Unispitals, wo früher die Linien 36, 38, 603 und 604 gehalten hatten, aufgehoben werden. Neu halten alle verkehrenden Linien 30,31,33,36 und 38 bei der Haltestelle UKBB in der Schanzenstrasse.

Durch die höhere Frequenz des Buslinienverkehrs in der Schanzenstrasse musste das Bau- und Verkehrsdepartement eine Signalisationsänderung für den Verkehr bei der Ampelanlage an der Kreuzung Schanzenstrasse – Spitalstrasse vornehmen. Neu dürfen Auto- und Motorradfahrer, die vom Spalentor herkommend rechts in die Spitalstrasse abbiegen wollen, den rechten Fahrstreifen nicht mehr benützen. Dieser ist ausschliesslich dem Linienbus- und Veloverkehr vorbehalten.

Diese Änderung hat zur Folge, dass sich der ganze Verkehr neu auf zwei anstelle von drei Fahrstreifen verteilen muss und sich daher zu Stosszeiten ein Nadelöhr bildet, welches einen Rückstau zur Folge hat.

Die Baustelle in der Spitalstrasse wird im August 2019 abgeschlossen sein. Die Signalisationsänderung bleibt noch bis Oktober 2019 bestehen. Bis dahin ist von Automobilisten und Velofahrenden Geduld und Aufmerksamkeit gefragt.