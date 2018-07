Silvia Frohofer wird neue Leiterin der Steuerverwaltung BS

Silvia Frohofer, Fürsprecherin und dipl. Steuerexpertin, tritt die Nachfolge von Stephan Stauber an, der per 31. Dezember 2018 pensioniert wird. Die Vorsteherin des Finanzdepartements dankt Stephan Stauber bereits heute für seine geleistete wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement.

Die 55-jährige Fürsprecherin, hat ihr Studium 1991 an der Universität Bern mit dem Bernischen Fürsprecherpatent abgeschlossen. 1998 erlangte sie das eidgenössische Steuerexpertendiplom.

Bevor Silvia Frohofer ab Mitte 1993 in der Steuer- und Rechtsabteilung von PricewaterhouseCoopers AG in Bern tätig war, arbeitete sie als Rechtskonsulentin während knapp zweier Jahre für den Nestlé Konzern in Vevey, Mitte 1999 folgte der Wechsel in die Abteilung für internationales Steuerrecht und Doppelbesteuerungssachen der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern, wo sie als Expertin für internationale Steuerfragen einen Länderdienst leitete.

2006 wechselte Silvia Frohofer als Steuerexpertin ins Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Seit 2010 bis heute leitet Silvia Frohofer die Sektion Multilaterale Steuerfragen und Unternehmensbesteuerung beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen im Eidgenössischen Finanzdepartement in Bern.

Silvia Frohofer kennt die Verwaltungstätigkeit auf Bundesebene bestens und vertrat die Verwaltung in internationalen Organisationen und Fachgremien. Mit ihrer bisherigen Berufs- und Führungserfahrung sowie aufgrund ihres persönlichen Auftretens erfüllt Silvia Frohofer die Voraussetzungen und die erforderlichen Qualifikationen für die Funktion der Leiterin Steuerverwaltung.

Zu einem weiteren Wechsel kommt es in der Steuerverwaltung in der Abteilung Natürliche Personen: Die Vorsteherin des Finanzdepartements hat Laila Herzig, bisher Leiterin einer Veranlagungsgruppe in der Abteilung Natürliche Personen per 1. Mai 2018 zur Leiterin der Abteilung Natürliche Personen ernannt. Laila Herzig folgt auf den bisherigen Leiter Lukas Jäggi, der per 30. April 2018 in Pension ging. Regierungsrätin Eva Herzog dankt auch Lukas Jäggi für seine wertvolle Arbeit und das grosse Engagement.