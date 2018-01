Simone Westerfeld wird stellvertretende CEO der Basler Kantonalbank

Simone Westerfeld übernimmt die Stellvertretung von Guy Lachappelle ab dem 1. April 2018. Gleichzeitig mit ihrer Ernennung führt die Basler Kantonalbank für das Amt der/des stellvertretenden CEO einen zweijährigen Turnus ein. Diese Regelung gibt den GL-Mitgliedern die Möglichkeit, sich ausserhalb ihres eigenen Geschäftsbereiches weiterzuentwickeln.

Guy Lachappelle: „Ich bin überzeugt, dass Simone Westerfeld für diese verantwortungsvolle Rolle bestens qualifiziert ist und freue mich sehr darüber, dass sie künftig meine Stellvertretung übernehmen wird. Simone hat als CFO des Konzerns und Mitglied der Konzernleitung bereits heute strategisch wichtige Funktionen inne. Seit ihrem Eintritt in die Basler Kantonalbank vor rund zwei Jahren ist es ihr gelungen, Finanzen und Risiken der Basler Kantonalbank in einem ganzheitlichen Ansatz zusammenzuführen und konzernweit die integrierte Steuerung umzusetzen. Damit hat Simone einen wesentlichen Beitrag geleistet zum heutigen Erfolg der Basler Kantonalbank.“

Simone Westerfeld hat in Stockholm und St. Gallen Betriebswirtschaft studiert, in Banking & Finance promoviert und habilitiert und ist heute Titularprofessorin für dieses Thema an der Universität St. Gallen. Sie vertiefte ihr Know-how im strategischen Risikomanagement bei verschiedenen Grossbanken in Deutschland, den USA und der Schweiz und leitet seit Mitte Oktober 2015 den Bereich Finanzen und Risiko der Basler Kantonalbank.