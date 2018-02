Sirenen funktionierten beim Probealarm kantonsintern ordnungsgemäss

Bei den zweiten Umläufen machten sich die in diversen Kantonen spürbaren Probleme auch in Basel-Stadt bemerkbar (s. Artikel zur schweizweiten Bilanz) Bilanz, wobei der kantonsautonome Alarmierungsmodus davon nicht betroffen war. Die Probleme werden nun gemeinsam mit dem Bund analysiert und behoben. Der jährlich stattfindende gesamtschweizerische Probealarm der Sirenen fand wie gewohnt ab 13.30 Uhr statt. Im Kanton Basel-Stadt lösten die verschiedenen Einsatzzentralen die Sirenen zeitlich gestaffelt aus – zunächst jene der Kantonspolizei Basel-Stadt um 13.30 Uhr. Sodann erfolgten in Abständen von je 15 Minuten weitere Auslösungen durch die Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und durch den Kantonalen Führungsstab. Um 14.15 Uhr löste die Einsatzzentrale der Roche schliesslich noch die beiden in ihrem Werk eingebauten Sirenen aus.