Skandal-Metzgete in Sissach: Ein Tier kommt, ein Tier muss gehen

Bei Jeremias Gotthelf spielten die Pfarrer eine wichtige Rolle. Nicht nur, weil Albert Bitzius, wie er bürgerlicherweise hiess, selbst einer war. Denn die Herren Pfarrer waren stets die Bewahrer von Recht und Moral, von Tradition und damit dessen, was die Altvorderen und vor allem die Bibel und damit der liebe Gott im Himmel als richtig und wichtig eingestuft hatten. Das Fremde war eine Gefahr, das Neue wurde vom Teufel höchstpersönlich gebracht und ja, das Neue kam natürlich immer von auswärts. Dummerweise beförderten dann ausgerechnet diese Pfarrer das Unheil umso mehr.

Und, Teufel auch, wie sie den Gotthelf in Sissach gerade persiflieren. Zwei Schweine. Eine öffentliche Schlachtung. Ein Wurstmahl für die ganze Bevölkerung, mit Blutsuppe, wenns gefällt. Das sind die Zutaten für eine wunderbare Geschichte über Wohlstandsverwahrlosung, Moral und die Vermenschlichung von Tieren, wie sie uns ein paar Sissacher und ein pensionierter Pfarrer aus Rothenfluh gerade servieren. Der Pfarrer, als bekennender Tierschützer, empfindet die öffentliche Schlachtung als eine einzige Schweinerei. Sowas tut man nicht, die armen Tiere, er intervenierte sogar bei der Baselbieter Regierung. Und hei, wie sich die Medien daran sattfrassen. Die zwei Schweine waren ausgeschlachtet, bevor sie tot waren.

Dörfs none bitzeli meh sy?

Ich komme aus Sissach. Und ich kann Ihnen versichern: Die Sissacher sind keine Barbaren. Sie sind auch keine blutdurstigen Tierquäler. Und – falls der Basler das jetzt denkt – Bauern sind sie auch keine mehr; die paar verbliebenen Nebenhöfe sind als Wirtschaftstreiber unwesentlich. An der moralischen Verkommenheit, Verwilderung oder Rohheit dieser währschaften Baselbieter Bürger kann es also nicht liegen, dass man dort zwei Schweine öffentlich auseinandernehmen will. Zumal es sich bei den Organisierenden der Schlachterei um niemanden geringeres als um zwei der renommiertesten Metzger des Oberbaselbiets handelt: Rolf Häring und Hans Peter Eschbach. Und ein dritter, Heiner Oberer, ist ausgebildeter Koch.

Nun. Was macht der Metzger, wenn er nicht gerade fragt, ob es noch ein bitzeli mehr sein darf? Er metzget. Er nimmt ein Tier auseinander, bereitet es auf. Denn von irgendwoher kommt die Wurst in seiner Auslage. Oder das Filetstück neben dem saftigen Entrecôte. Oder Öhrli und Schnöörli oder was des Omnivoren Herz und Magen eben gerade so an modischen Gerichten begehrt. Am Schlachten ist also nichts Faules, besonders nicht, so lange der Fleischverzehr zur Gesellschaft gehört. Und an einer Metzgete ist demnach auch nichts falsch. Weder an einer privaten noch an einer öffentlichen.

Wer geniesst, akzeptiert

Schlachten verläuft unter strengen rechtlichen Bedingungen und wären es nicht professionelle Metzger, die nun diese Schlachtung vollziehen, sondern ein paar naive Amateure, dann ja. Dann wäre ein Aufschrei angebracht. Wobei: Früher, und das ist keine hundert Jahre her, schlachtete auch der Laie. Mein Tessiner Grossvater tat bis ins hohe Alter so manchen Chüngel um, wenn der Nonna nach Polenta mit Fleisch als Beilage war. Ein Tier kommt, ein Tier muss gehen. Wer Fleisch geniessen will, akzeptiert das. Allein indem er Fleisch geniesst.

Die formulierte Absicht meiner in Ernährungsfragen nun so engagierten Baselbieter Mitbürger ist es nicht, eine in Panik geratene Sau oder zwei durchs Dorf zu treiben, sie dann auf dem Dorfplatz – in Sissach: Postplatz – niederzumetzeln, so dass das Blut nur so spritzt und unter wilden Schreien einer geifernden Menge grosse Stücke des noch warmen Leibes verteilt werden. Wer eine Metzgete als das ansieht, sollte vielleicht eher seine eigene Wahrnehmung gegenüber der Realität überprüfen als die Aktion präventiv abzuschiessen.

Geistig abgepackt und keimfrei eingeschweisst

Ja, wir sind empfindlich geworden. Geistig abgepackt und keimfrei eingeschweisst. Natürlich: Eine öffentliche Metzgete sorgt für Furore, damit mussten die Metzger rechnen. Allein diese Bilder, die einem da wie ein Bolzen durch den Kopf schiessen. Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Tod zweier Tiere – und das in der Schweiz, im unbescholtenen Baselbiet, im beschaulichen Kanton des gemässigten Gemüts. Und wie das Wellen schlägt! Auch wenn Pfarrer Lukas Baumann – wegen seiner tierschützerischen Aktivitäten «Chüngelipfarrer» genannt – nicht an den Kanton gelangt wäre. Am Schluss haben die Organisatoren dank ihm sogar mehr erreicht, als sie hätten erwarten können: Eine regionale Debatte zum Thema Schlachten und zur trendigen Food-Sensibilität, die derzeit auf wunderbare Postkartenfressbilder fixiert ist, ohne sich zu hinterfragen, woher die hochglanzglasierte Ware eigentlich kommt.

«Nose to tail» nennt sich einer dieser Trends, die sich ans Traditionelle anlehnen: Alles muss weg, von der Nase bis zum Schwänzli. Gegen den Food Waste, gegen die Verschwendung von Rohstoffen in einer wohlstandsübersättigten Gesellschaft. Eine Metzgete ist nichts anderes; da wird sogar das Blut verarbeitet. Blutwurst heisst ja nicht Blutwurst, weil da kein Blut drin ist. Das kann man jetzt gruusig finden oder nicht, Tatsache ist, dass auch dies ein Nahrungsmittel der Fleischverzehrer ist. Denn wer schneidet schon die Herzen aus dem Salatkopf und wirft den ganzen grünen Rest weg? Um wie viel wichtiger ist es denn, tierische Nahrungsmittel komplett zu verwerten, wenn dafür schon geschlachtet werden muss? Eben.

Der Mensch ist schuld, denn er isst

Also los, es ist Saison. Gönnen wir uns eine ordentliche Metzgete im Lokal oder auf dem Hof der Wahl, eine deftige Schlachtplatte, und wem der Sinn nicht danach steht, der darf sich auch ein Entrecôte bestellen oder ein Schnipo. Wer aber starken Gemüts ist, wer ein Gewissen hat und sich vergegenwärtigen will, wie das Schwein auf den Teller kommt, der fährt am Samstag in einer Woche nach Sissach.

Der möge also vor Ort stehen, wenn es passiert, und, Himmel, ja! Er soll Ehrfurcht empfinden vor diesen Tieren, die uns Nahrung geben. Auch wenn sie nichts dafür können, auch wenn sie es nicht absichtlich tun. Denn es ist wahr: Der Mensch ist schuld, und er ist schuld, weil er isst. Weil er geniesst. Aber wer sind wir schon, darüber zu urteilen, und das müsste ja gerade ein Pfarrer wissen, auch ein Chüngelipfarrer, ob reformiert oder Katholik. Daher gönnen Sie sich wieder mal Blut- und Leberwurst. Denken Sie dabei an das Tier. Seien Sie ihm dankbar. Und lassen Sie es sich schmecken. E Guete.

--

Öffentliche Metzgete mit anschliessendem Wurstmahl, Samstag, 28. Oktober, 8 bis 22 Uhr, auf dem Schaffner-Areal, Hauptstrasse 43, Sissach. Schlachten: 8 bis 14 Uhr, Wurstmahl: 16 bis 22 Uhr. Anmeldung für das Wurstmahl bis spätestens Dienstag, 24. Oktober, im Laden der Metzgerei Häring, Zunzgerstrasse 8, Sissach, 061 971 12 56.

