Skelette bei der Elisabethenkirche

Bei Leitungsarbeiten im Jahr 2006 barg die Archäologische Bodenforschung dort bereits etwa 80 Körpergräber. Überraschend war damals, wie dicht ein Grossteil der Skelette neben- und übereinanderlagen.

Die 2006 im Leitungsgraben gefundenen Skelette lagen sehr dicht übereinander. Bild: Ärchologische Bodenforschung BS

Personen jeglichen Alters, auch Kleinkinder und Säuglinge wurden in derselben Grabgrube bestattet. Dies bedeutet, dass die Bestatteten etwa gleichzeitig verstorben sein müssen. Als Todesursache darf eine Epidemie, vielleicht die Pest angenommen werden.

Epidemien waren seit dem Mittelalter weit verbreitet; jede Generation hat solche Epidemien erlebt. Grosse Pestseuchen gab es in Basel z.B. um 1348/50 und um 1610/11, kleinere epidemische Erkrankungen (z.B. Typhus und Cholera) alle 10 bis 20 Jahre. Die letzte grössere Typhusepidemie forderte 1865/66 450 Tote. Da solche Seuchen meist zu einem schnellen Tod führten und sich das Krankheitsbild nicht am Skelett äussert, können die Archäologen die konkrete Todesursache kaum mehr nachweisen.

Auffällig war, dass die vielen Toten trotz der raschen Bestattung dennoch alle sorgfältig in die grosse Grabgrube gelegt wurden. Die erwachsenen Skelette lagen meist in Reihen, die Kinder jeweils zwischen deren Beinen in einer weiteren Reihe.

Die neu entdeckten Skelette liegen nur 30 cm unter dem Asphalt. Bild: Ärchologische Bodenforschung BS

Im Bereich des einstigen Friedhofs wurden auf der aktuellen Grabung schon über 30 Skelette freigelegt und es werden noch weitere erwartet. Die neu entdeckten Bestattungen liegen eng beieinander, jedoch wahrscheinlich in einzelnen Grabgruben.

Die Ausgrabungen dauern voraussichtlich bis Ende Juni.