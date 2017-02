Ski-WM St. Moritz: Ein Basler Unternehmen verwöhnt die Gäste

Während 11 Tagen waren insgesamt 125 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einsatz. Für das Wohlergehen waren 90 Servicekräfte, 30 Köche und 5 Logistiker verantwortlich. Und die Gäste kamen. 14'500 Gäste wurden während dieser Zeit in einem 4000 m2 Doppelstockzelt bewirtet. Das Zelt befand sich auf

über 2000 Metern über Meer und deshalb mussten sich die Köche gedulden. Denn sieden und garen in dieser Höhe dauert länger. Gegessen und getrunken wurde eine Menge. So sieht eine Tagesbilanz aus:

100 kg Fisch (wie zum Beispiel Seeteufel) oder 120 kg Garnelen 160 kg Fleisch wie Schweizer Kalb 60 kg Engadiner Capuns ca. 70 Engadiner Nusstorten, gebacken von der hauseigenen Patisserie 100 kg Bündner Tatsch mit Zwetschgenkompott 70 kg Agnelotti Tartufo Teigwaren



Auch die Logistik war eine Herausforderung. Für das Mobiliar waren 14 Sattelschlepper notwendig. 21 Weitere brachten dann noch die notwendigen Lebensmittel auf den Berg.

Viel Erfahrung

Trotz der grossen Anzahl an Gästen - pro Tag finden bis zu 1500 Platz im Zelt - sei bisher alles gut verlaufen und es habe keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gegeben, sagt CEO Frank Wassermann. Er selbst hat auch viel Erfahrung mit Grossanlässen: Der Basler Caterer war schon an den Olympischen Spielen in Sotschi und in Vancouver für das Catering als operativer Geschäftsführer des Münchner Caterers Arena One verantwortlich. Und auch in Basel ist Frank Wassermann mit seinem Unternehmen Wassermann & Company bekannt. Er ist für die Gastronomie im Musical Theater, im Joggeli und an diversen anderen Anlässen zuständig. Die Vorbereitungen für den Grossanlass in St. Moritz begannen bereits im März 2016. Das Kernteam ist seit dem 23. Januar vor Ort und der Abbau der Einrichtung dauert bis voraussichtlich 26. Februar.