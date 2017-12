Skiparadies Elsass: Kaum bekannt, nah, gross und günstig

Der Wintersport gehört zur Winterzeit wie die Krippe unter den Weihnachtsbaum. Basel hat zwar kein eigenes Skigebiet, doch der Feldberg wird oft unser Hausberg wahrgenommen, wie auch die Schweizer Wintersportgebiete, die innert kurzer Zeit erreichbar sind. Die Regionen sind unumstritten wunderschön.

Doch wie wäre es, einmal neue Pisten zu entdecken? Dafür braucht es nicht eine mehrstündige Auto- oder noch längere Zugfahrt. Gleich hinter der französischen Grenze versteckt sich ein wunderschönes Skigebiet: Die Vogesen. barfi.ch präsentiert Ihnen eine Auswahl.

Für alle etwas dabei: Géradmer

© Ville de Gérardmer

Ein idyllischer Ort, umgeben von Nadelbäumen und sogar mit einem kleinen See: So lässt sich die Skiregion Géradmer kurz beschreiben. Der Kurort bietet eine gut ausgebaute Wintersportinfrastruktur und über tausend Parkplätze für die Ausflügler. Nur zwei Minuten vom Ortskern erwarten die Sportler zwanzig Skipisten oder anders ausgedrückt: 40 Pisten-Kilometer für die Anfänger bis zu den Könnern. Das Gebiet besticht zudem als grösstes Langlaufgebiet von Ost-Frankreich mit insgesamt 100 Kilometern Loipen. Ein Schlittelgelände und ein Slalomstadion für Rennfahrer locken ebenfalls in die Region. Für den kleinen Hunger oder die Pause Zwischendurch laden vier Restaurants ein.

Tageskarte für Erwachsene: 19.90 bis 27 Euro.

Höhe: 1125 m

Dauer der Autofahrt nach Basel: ca. 1 h 50

Wunderschöne Familiendestination: Lac Blanc

© Alsace Tourisme

Im Zentrum des Skigebiets «Lac Blanc» liegt der gleichnamige Eiszeit-See. Das kleine, aber feine Skigebiet bietet insgesamt 13 Pistenkilometer, die mit sechs Schleppliften und einem Sessellift erschlossen sind. Die Fahrt von Basel zum Lac Blanc dauert mit dem Auto rund anderthalb Stunden, Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Das Gebiet ist vor allem für Familien geeignet. Es gibt lediglich eine kurze schwarze Piste. Das Gebiet lockt mit einer sechs Kilometer langen Piste, die mit Fluchtlicht versehen ist und zum Nachtskifahren einlädt.

Tageskarte für Erwachsene: 23.50 Euro

Höhe: 1052 m

Distanz zu Basel: 1 h 25

Für Nicht-Skifahrer: Winkel

© Alsace Tourisme

Möchten Sie Schlitteln, Nordic Walking oder Schneeschuhwandern betreiben? Nicht einmal eine Stunde Autofahrt von Basel entfernt liegt die kleine Gemeinde Winkel. Die Region besticht durch eine sanfte Hügellandschaft, ideal für einen Schlittelausflug. Nordic Walker und Schneeschuhwanderer erwartet fünf Pisten, die zwischen 2.5 und acht Kilometer lang sind.

Tageskarte für Erwachsene: nicht bekannt

Höhe: 810 m

Distanz zu Basel: ca. 45 Min

Ehemaliger Weltcup-Ort: Le Markstein

© Alsace Tourisme

Nur anderthalb Stunden von Basel entfernt liegt das Skigebiet «Le Markstein». 1983 wurde dort der Welt-Cup ausgetragen. Heute richtet sich das Skigebiet in den Vogesen an fortgeschrittene Skifahrerinnen und -fahrer. Neben zehn Pisten, gibt es einen Slalomparcours. Langlauf-Fans können auf vierzig Kilometer Loipen fahren, die eine wunderbare Aussicht bieten: Von den Tälern der Vogesen, über die elsässische Tiefebene – bis zu den Alpen.

Tageskarte für Erwachsene: zwischen 17 und 19.50 Euro.

Höhe: 1260 m

Distanz zu Basel: ca. 1 h 20

Familiendestination mit grosser Auswahl: Schnepfenried

© Alsace Tourisme

Neben Markstein liegt das Skigebiet «Schnepfenried». Im Gegensatz zu seinem Nachbar richtet sich «Schnepfenried» an Familien: mit zwanzig Pisten und sieben Skiliften bietet es ein grosses Angebot an. Da es nur anderthalb Stunden von Basel entfernt ist, lohnt sich auch ein Tagesausflug.

Tageskarte für Erwachsene: zwischen 17 und 19 Euro

Höhe: 1258 m

Distanz zu Basel: ca. 1 h 30

Schwer erreichbares Juwel: Thanner Hubel

© Alsace Tourisme

Wer es exklusiv mag, ist auf dem Thannerhubel am richtigen Ort. Auf 1184 m gibt es zwar nur eine Skipiste, die jedoch breiter als lang ist. Erreichbar ist die Piste im Winter über «Willer-sur-Thur», von dort geht es zehn Minuten zu Fuss. Doch der Aufstieg lohnt sich: Bei shcönem Wetter bietet sich ein Panoramablick über den SChwarzwald, den Jura bis zu den Schweizer Alpen.

Tageskarte für Erwachsene: 11 Euro

Höhe: 1184 m

Distanz zu Basel: 1 h 30

Weitere Informationen rund um das Skigebiet Elsass unter diesem Link

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.