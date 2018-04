Skirennen am Spalenberg und andere Aprilscherze, die keine waren

Skirennen am Spalenberg

Als am Sonntagvormittag laufend die Nachrichtenmeldung ausgestrahlt wurde, dass ab 14 Uhr ein Skirennen auf dem Spalenberg stattfinden würde, tat dies der aufgeklärte Hörer als typischer 1. April-Scherz ab. Trotzdem kamen tausende Baslerinnen und Basler im Laufe des Nachmittags an den Spalenberg. Und staunten nicht schlecht: Der Spalenberg mutierte zur Skipiste. In den frühen Morgenstunden wurden mehrere Tonnen Schnee von Kaiseraugst nach Basel transportiert. Der Basler Skiclub präparierte die Piste. Die Überraschung wurde sogar noch getoppt: Dank Kontakten zur Skiszene fuhren die Weltcup-Grössen Bernhard Russi und Andy Wenzel einen Parallelslalom.

Die weisse Mittlere Brücke

Ein Jahr darauf hatte das Team von Radio Basilisk die Idee, ein markantes Basler Gebäude weiss zu streichen. Innert kürzester Zeit erstrahlte eine Seite der Mittleren Brücke in strahlendem weiss, inklusive Käppelijoch. Grund zur Sorge gab es nicht, die verwendete Spezial-Farbe war ökologisch problemlos und leicht zu entfernen. Ab acht Uhr vermeldete das Privatradio, «ab sofort wird die Mittlere Brücke weiss bemalt». Zahlreiche Baslerinnen und Basler kamen zur Brücke und bestaunten die eine strahlend weisse Seite. Doch die Bemalung hielt nicht lange an. Die Feuerwehr entfernte die Farbe noch am gleichen Tag. Der Scherz zeigte, wie schmutzig die Brücke war. Nur wenig später begann das Basler Tiefbauamt mit einer umfassenden Brücken-Renovation. Ob es wegen des Scherzes oder schon lange geplant sei, darüber scheiden sich die Geister.

Die Neuen Basler Nachrichten

Der 1. April 1987 eröffnete Radio Basilisk mit einem Knall: unter dem Klassifizierungsvermerk «top secret» arbeitete ein Teil der Basilisk-Redaktion in einem Büro der Schaffhauser Nachrichten an einer neuen Zeitung. Einmal sollten in Basel die «Neuen Basler Nachrichten» erscheinen. Vom Sonntagnachmittag bis in die Nacht auf Mittwoch recherchierte, schrieb und layoutete das Basilisk-Team an der Zeitung. Das Blatt enthielt jedoch keine Scherze, sondern tagesaktuelle Artikel und gar einige Primeurs. Nicht nur das Produkt, sondern auch der Vertrieb war eine Meisterleistung. Rund vierzig Verkehrskadetten waren eingespannt, die zwischen fünf und sechs Uhr in der Früh die Zeitung an die Verkaufsstellen brachten. Für 20 Rappen konnte man das Blatt erwerben, der Erlös konnten die Kioskfrauen in den eigenen Sparstrumpf stecken.