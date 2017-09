Sm’Aesch Pfeffingen neu eine AG mit Heusler und Troxler

Bisher war Sm’Aesch Pfeffingen eine GmbH mit Clubpräsident und Garagist Werner Schmid an der Spitze. Die starke Vernetzung mit dem vorwiegend regionalen Gewerbe soll nun mit der AG-Gründung noch verstärkt werden, um dem führenden Volleyballverein der Region mit noch breiterer Abstützung die nähere und mittlere Zukunft zu sichern.

Schmid, Heusler und Troxler halten die Aktien zu drei gleichen Teilen und bilden auch den dreiköpfigen Verwaltungsrat, den Schmid präsidieren wird. Zudem bleibt Schmid, treibende Kraft bei Sm‘Aesch Pfeffingen von der ersten Stunde an, auch Vereinspräsident. Er war 1985 Gründungsmitglied des VBC Pfeffingen und im Jahr 2000 auch Mitbegründer von Sm’Aesch, dem Verein, der aus der Fusion des VBC Aesch und des VBC Pfeffingen entstand ist.

Heusler war bis Juni 2017 Präsident des FCB und freut sich nun, sich erstmals in einem Club zu engagieren, der zu den grösseren Randsportarten gehört. Sein persönliches und ehrenamtliches Engagement bei Sm’Aesch Pfeffingen steht allerdings in keinem Zusammenhang mit der eben gegründeten Firma HWH (Heusler Werthmüller Heitz), die Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Kultur anbietet.

Marc Troxler, Facharzt für Innere Medizin und Inhaber einer Fachklinik für Diagnose und Behandlung von Venenleiden (Venenzentrum) in Arlesheim, gehörte bereits bisher zum Netz der Sponsoren und unterstreicht nun als Mitinhaber der Sm’Aesch Pfeffingen AG seine Affinität zum Sport in der Region Basel.

Im Rahmen dieser Strukturanpassung hat Sm’Aesch Pfeffingen zudem zur Professionalisierung der Kommunikation und Medienbetreuung den früheren Medienchef des FC Basel 1893, Josef Zindel, mit einem Mandat beauftragt.

In die kommende Saison startet das NLA-Team am 7. Oktober 2017 in Fribourg mit dem Supercup gegen Volero Zürich und dann am 15. Oktober mit einem Heimspiel gegen den VBC Cheseaux – und dies mit einem neuen Trainer: Der 50jährige Andreas Vollmer, zuletzt Headcoach beim USC Münster in Deutschland, ist seit vergangenem Sommer Nachfolger von Timo Lippuner. Sm’Aesch Pfeffingen hat 2016/2017 mit dem 2. Platz hinter Volero Zürich und der Cupfinalqualifikation 2017 die beste Saison der eigenen Vereinsgeschichte geschrieben.