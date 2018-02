Smartfahrerin kümmert sich nicht um angerichteten Unfall

Am Donnerstag, 01.02.2018, um ca. 16:30 Uhr ereignete sich bei der Verzweigung Reinacherstrasse/Gundeldingerstrasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen der Fahrschule "Easy Drive" und einem grauen Smart (unbekannte Firmenaufschrift), mit BL-Kontrollschildern, welcher von einer weiblichen Person gelenkt wurde. Da nur Blechschaden entstanden ist, entschlossen sich die Beteiligten, die Strasse freizugeben und Schadenregelung in nächster Nähe vorzunehmen. Die Lenker des Smart, blond, ca. 40-50 jährig, entschloss sich "eines Besseren" und verliess die Unfallstelle ohne Angaben zu ihrer Person zu machen in unbekannte Richtung.

Die unbekannte Lenkerin des Smarts und Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs- polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZßiisd.bs.ch zu melden