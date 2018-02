«So drummle halt elai no d Händ»: Schlaglichter auf die Geschichte des Monstre

«De kenntsch de Basler s Wirtshuus, d Fraue ewäggnää, d Läggerli am Aend, de kenntsch ene dr Kopf abhaue, so drummle halt elai no d Händ». Aus dem Prolog des Monstre 1919. Schon bevor das «Quodlibet» und das «Wurzengraber-Kämmerli», als eigentliche Vorläufer des Fasnachts-Comité, 1906 gemeinsam das erste Drummeli organisierten, in der Burgvogtei-Halle, dem heutigen Volkshaus, gab es in Basel vorfasnächtliche Aufführungen. Darunter Trommelkonzerte, manchmal sogar unter freiem Himmel, Theaterstücke mit fasnächtlichen Themen sowie allerlei Saalveranstaltungen und Bälle.

«Gepfropft voll»

Die ersten Monstre-Konzerte waren dennoch eine Sensation. Die National-Zeitung schrieb dramatisch: «Schon lange vor 8 Uhr war die Halle gepfropft voll, wie sich übrigens voraussehen liess, und noch immer wollte sich ein Menschenstrom von beängstigender Wucht Einlass verschaffen. Die Leute harrten in den Gängen und sogar im nassen Garten wacker aus. Noch nie war die Jungmannschaft so zahlreich zugegen wie bei diesem Anlass, aber auch alle alten Trommel- und Fasnachtskoryphäen Basels waren erschienen».

Cliquen, die es nicht mehr gibt

13 Fasnachtsgesellschaften traten an diesem ersten Drummeli auf, darunter solche, die es heute nicht mehr gibt, wie die «Rutsch-Clique» oder «die Alte Aeschlemer». Der Rest des Programms wurde von Musikgesellschaften und einem Mandolinenorchester bestritten (das damals notabene auch am Cortège mitgelaufen ist). Schnitzelbängg und Raamestiggli gab es keine. In den nächsten vier Jahren ging es genauso weiter, die Drummeli-Vorstellung ging jeweils am Rosenmontag an der Rebgasse über die Bühne und war sensationell gut besucht.

Gerade mal zwölf Fasnachtsmärsche

1911 gab es dann einen grossen Wechsel, von nun an wurden die Monstre-Konzerte im Musiksaal des Stadtcasino ausgetragen und das frischgebackene Fasnachts-Comité übernahm offiziell das Organisations-Zepter. Bereits 1914 zog man weiter – und zwar ins Varieté Küchlin an der Steinenvorstadt, hier gab es auch zum ersten Mal einen gesprochenen Prolog. Es war damals nicht einfach, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten, denn es gab gerade mal zwölf Fasnachtsmärsche, es traten aber 18 Cliquen auf, deshalb kam es zu Wiederholungen, was dem Comité durchaus ein bisschen peinlich war.

Keine Strassenfasnacht

Allerdings gab es von 1914 bis 1919 keine Strassenfasnacht, weil der Erste Weltkrieg Europa erbarmungslos im Griff hatte. Das Drummeli war in jenen Jahren eine Art Fasnachtsersatz – und die Prologe wurden von Jahr zu Jahr patriotischer. Diese Geschichte wiederholte sich dann bekanntlich in ähnlicher Weise während dem Zweiten Weltkrieg, auch zwischen 1940 und 1945 war die Popularität des Monstre natürlich enorm, in dieser Zeit kamen zudem die Schnitzelbängg ins Programm und einige legendäre Duonummern, die grosse Erfolg feierten, wie etwa «Dipflischysser und Haimlifaiss». Ab 1934 traten übrigens immer wieder Damengruppen der Tanzschule Fromm auf, weil das Drummeli ansonsten eine reine Männergeschichte gewesen wäre.

Nur d Raamespiiler dürfen sprechen

Als die Fasnacht 1920 wieder stattfinden durfte, gab es auch beim Monstre Neuerungen, die Raamestiggli kamen ins Spiel. Allerdings wurden sie damals teilweise noch von Cliquenmitgliedern bestritten, was dann 1947 aufhörte. In jenem Jahr beschloss eine Delegiertenversammlung der Cliquen nämlich, dass künftig nur noch die Raamespiiler Wortbeiträge bringen dürfen. Diese Entscheidung fiel aufgrund der teilweise abgründigen Qualität des Gebotenen. Ab 1926 erhöhte sich die Zahl der Vorstellungen. s Drummeli wurde nun dreimal aufgeführt.

Stundenlanges Warten

1948 gab es dann schon acht Vorstellungen, die alle immer ausverkauft waren. Die Billette dafür wurden an den Schaltern der Mustermesse verkauft. Der Andrang war dabei unglaublich, die Leute warteten stundenlang auf ihren Platz im kleinen Kiechli, wie der Volksmund das Küchlin zu nennen pflegte. Die Knappheit der Sitze machte die Vorstellungen zu etwas ganz Besonderem. Auch die Enge und das Gedränge hinter der Bühne waren beispiellos. Zumal immer mehr Stammcliquen entstanden, 1962 wurde dann die heutige Lösung erfunden, die Vereine wurden in zwei Hälften geteilt, die sich im Zweijahresrhythmus abwechseln.

Zügelei Richtung Messe

1993 kamen auf einen Schlag viel mehr Drummeli-Billette auf den Markt, denn der Austragungsort wurde wieder gewechselt. 18 Jahre lang sollte die Veranstaltung nun im grossen Festsaal der Messe Basel ausgetragen werden. Um dann im Jahr 2011 ins Musicaltheater zu zügeln. Seit den 1970iger Jahren hatte sich allerdings einiges verändert. Das Monstre verlor nämlich nach und nach seine Alleinstellung, 1976 wurden das Glaibasler Charivari im Volkshaus und das Pfyfferli im Theater Fauteuil aus der Taufe gehoben. In den 1990iger Jahren folgten dann das Mimösli im Häbse-Theater, das Ridicule der Förnbacher-Truppe und einige mehr. Seither ist das Drummeli nicht mehr die einzige, konkurrenzlose Basler Vorfasnacht, sondern muss sich auf einem richtigen Markt behaupten. Diese Entwicklung hätte 1906 wohl niemand für möglich gehalten...