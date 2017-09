So geht das! Diese Goals führten unseren FCB zu seinem höchsten Champions League-Sieg

Am Schluss standen FCB-Trainer Raphael Wicky sogar kurz die Haare zu Berge. Erleichtert sprach er am Fernsehen von «wilden Zeiten» und davon, dass der Triumph nicht «real» sei. Im St. Jakob-Park mit fast 35'000 Zuschauern hatte rotblau den Portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon mit 5 zu 0 geschlagen. Schon in der dritten Minute hatte die portugiesische Verteidigung einen Ball vertändelt, so dass die beherzten Basler in der Nähe des gegnerischen Strafraums in Ballbesitz kamen und Michael Lang über die Seite herbeisprintet den FCB in Führung schiessen konnte.

Die Basler spielten energisch und konzentriert. Zwar hatte Wicky seine Stammelf nicht auf vielen Positionen umgebaut, doch erwies sich das Aufstellen von Raoul Petretta im Mittelfeld als gelungener Schachzug. Auch die Basler Verteidigung mit Akanji, Suchy und Balanta wirkte äusserst sicher und machte keine Fehler. Die Mannschaft offensiv aufgestellt mit nur drei Verteidigern und den Stürmern Oberlin, Van Wolfswinkel und Steffen belohnt den Mut des Trainers. Für die Begegnung gegen Benfica hat sich Raphael Wicky vom Hasenfussball verabschiedet und seine Spieler quasi von der Leine gelassen. Den Mut belohnt schliesslich Geburtstagskind Dimitri Oberlin, der mit einem sensationellen Sprint in der 20. Minute dem FCB eine überraschende 2:0 Führung beschert.

Während dem FCB alles gelang, die Mannschaft spätestens beim Penalty zum 3:0 immer noch leicht ungläubig wirkte, bekamen die Portugiesen die spielfreudigen Basler nicht in den Griff. Auch über den Kampf kam Benfica nicht mehr ins Spiel zurück. Im Gegenteil, der Penalty und rote Karte für Almeida entschieden das Spiel wohl vorzeitig. Nach einem weiteren mitreissenden Solo von Oberlin stand es in der 69. Minute 4:0 und während im St. Jakob Park die rotblauen Fans feierten, rieben sich die Portugiesen die Augen. Schliesslich schoss der eingewechselte Bals Riveros noch das 5:0 und die Sternstunde im Joggeli war perfekt.

Während in der Saison bisher die Auftritte von rotblau wenig glanzvoll gewesen waren, so riss die Mannschaft gestern ihre Anhänger im Joggeli mehrfach von den Sitzen. Es bleibt zu sagen, dass sich der Mut von Trainer Raphael Wicky gelohnt hat: Mit einer offensiven Aufstellung und einem spiel- und laufstarken Team hat rotblau gestern Abschied vom Hasenfussfussball genommen.

Den Link zum legänderen Tor-Jubel unserer Reporter im Stadion finden sie hier.