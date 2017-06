So härzig: Känguru-Babys im Zoo Basel

Ende April haben die beiden jungen Westlichen Grauen Riesenkängurus im Zoo Basel den Beutel ihrer Mütter erstmals verlassen. Das ist der Moment, der im Zoo Basel als „Geburt“ notiert wird. Zur Welt gekommen sind beide aber schon etwa neun Monate vorher. Den echten Geburtstag kennt aber wohl nur die Kängurumutter selber, denn da waren die Jungen noch so winzig klein (etwa 10 Millimeter gross und nur ein paar Gramm schwer), dass niemand etwas mitbekam. Ebenfalls unbemerkt kletterten die Winzlinge in den Beutel und einzig der immer grösser werdende Umfang der Mutter liess auf Nachwuchs schliessen.

© Zoo Basel

Wie rote Würmchen mit Armen

Gewissheit gab es erst sechs Monate später, als die Jungen zum ersten Mal einen Blick aus dem Beutel wagten. Rundumversorgt in Mutters Beutel Beide Mütter sind erfahren und versorgen ihren Nachwuchs vorbildlich. Auch die Milch ist an die speziellen Bedürfnisse des Neugeborenen angepasst und so erhalten unterschiedlich alte Jungen auch verschiedene Milchsorten.

© Zoo Basel

Neugeborene Kängurus sind kaum als Baby zu erkennen, eher sehen sie aus wie rote Würmchen mit Armen: Kein Wunder, denn die Trächtigkeit dauert gerade mal 30 Tage. Da Kängurumütter gleichzeitig mehrere Junge verschiedenen Alters versorgen können, sind sie enorm produktiv, was den Nachwuchs betrifft. Manche Känguruarten sind sogar in der Lage, die Entwicklung eines Embryos in der Gebärmutter zu stoppen, so dass das nächste Junge sofort zur Welt kommen kann, sobald der Beutel frei ist.

© Zoo Basel

Kängurus sind sehr soziale Tiere und vertragen sich untereinander sehr gut. Der Vater der Jungen Mitchel (6) verhält sich den Jungen gegenüber meist desinteressiert aber freundlich. In der Natur sind nur geschlechtsreife Männer untereinander aggressiv und bekämpfen sich. Im Zoo Basel lebt deshalb nur ein erwachsenes, fortpflanzungsfähiges Männchen, dazu ein kastriertes Männchen und ein junges Männchen von 18 Monaten, ausserdem acht Weibchen und die beiden Jungtiere.