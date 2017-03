Heute Montag findet auf dem Marktplatz (noch bis 14 Uhr) erstmals der «Schlemmer-Markt» mit einem Dutzend Verpflegungsangeboten statt. Der neue Markt bietet das ganze Jahr hindurch jeweils am Montag an zentraler Lage in der Basler Innenstadt zahlreiche Leckereien an. Er erweitert das Angebot des klassischen Stadtmarkts, der neu von Dienstag bis Samstag durchgeführt wird.