So schmeckt Basel

Der Spaziergang in Basel beispielsweise führt durch vier unterschiedliche Restaurants und Bars. Jedes dieser ausgewählten Lokale versprüht einen eigenen Charme. So spürt man auf unterschiedliche Art und Weise das Flair für Kunst und Design, was auf Lukas von Bidder, den Basler Local, der sich in der Szene auskennt, total inspirierend wirkt. «Auch kulinarisch lässt es sich hier ganz gut leben», schmunzelt er bescheiden. Ganz nach Basler Art eben. Hier geht es zur Basler Tour - Taste my Swiss City.