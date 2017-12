So wild und frivol feierte Basel früher Silvester

Stellen Sie sich vor, Sie feiern mit Freunden zuhause den Silvester und mitten in der Nacht klopft und poltert es an Türen und Fenster. Beim Blick nach draussen, sehen Sie eine Meute, die Gesichter schwarz gefärbt oder maskiert und alte Kleider umgehängt. Verlangt werden Würste oder Geld, wenn Sie sich weigern etwas zu geben, hagelt es Beschimpfungen.

Ein heute unbekannter Brauch: «Bochseln»

Ungemütlich, oder? Dieser Brauch war vor etwas mehr als sechshundert Jahren in Basel gang und gäbe. Sogar einen eigenen Namen trug er, «Bochseln». Das frühneuhochdeutsche Wort bedeutet «klopfen, hämmern, laute dumpfe Geräusche von sich geben». Damals ging es in der Neujahrsnacht wild zu und her, derbe Witze und Ausgelassenheit gehörten dazu. Man zog Masken an oder schwärzte sich das Gesicht, umhüllte sich mit alten Kleidern und zog so durch die Strassen. Geschützt durch die Verkleidung waren diese Gruppen zu frivolen Spässen, Provokationen und Narrereien aufgelegt. Sie zogen von Haus zu Haus, polterten an die Türe und verlangten Geschenke. Dabei hatten sie ausschliesslich Bürgerhäuser im Auge. Nachdem sie an Fenster und Türen polterten, meldeten sie mit einem Krächzen ihr Begehren an. Zum Beispiel mit folgendem Reim:

Klopf an, klopf an.

Der Himmel hat sich aufgetan.

Klopf an, klopf an.

Ein selig neus Jahr geh dich an!

Sie verlangten nach Geld und Würsten. Wer sich weigerte etwas zu geben, wurde beschimpft. Die erhaltenen Gaben wurden auf der Stelle gegessen und getrunken. Um, so in einem zeitgenössischen Text: «sie heben das neue Jahr mit Fressen und Saufen an.» Die Regierung versuchte wiederholt, Verbote zu erlassen. Ohne Erfolg. Doch Ende des 15. Jahrhundert gab es öffentlich ausgerufene Verordnungen, die das öffentliche Umherziehen unter Geldstrafe verbot.

Schüsse in der Neujahrsnacht

Rund zweihundert Jahre später gab es einen weitern Stein des Anstosses, das sogenannte «Umschiessen»: In der Neujahrsnacht wurden Schüsse abgefeuert. Wer dahinter steckte, war meist nicht bekannt. «Die meisten Schüsse sind auf dem Kornmarkt losgegangen. Auch eine Granate ist Herr Schneider, dem Kürschner, an das Glockenseil gebunden worden!», wurde aus der Stadt im Jahr 1765 rapportiert. Zur Unterbindung wurde zwei Tage vor dem Jahreswechsel deswegen Schiessverbote erlassen, die der Bevölkerung durch Stadtboten verkündet wurden.

Doch das Verbot hinderte niemanden daran, den Brauch einzudämmen. 1821 folgt das Verbot, verbunden mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe. «Alles Schiessen ist sowohl das ganze Jahr hindurch als in der Neujahrs-Nacht bei einer Geldstrafe von zwölf Franken, und je nach Umständen, bei zweimal 24-stündiger Gefangenschaft verboten.» Doch ein Leserbrief aus dem Jahr 1879 zeigt, dass auch jenes Verbot kaum genützt hat: «Ungeachtet der politischen Warnungen wurde in der letzten Neujahrsnacht hier mehr geschossen und gefeuerwerkt als je. Namentlich vor dem Spalentor herrschte ein Höllenspektakel. Am Rheinsprung wurden unter das vom Neujahrsgeläute angelockte Publikum <Frösche> geworfen und dadurch unliebsame Szenen hervorgerufen.»

Das Feuerwerk ist nun etabliert und gehört zu den Basler Silvestertraditionen, glücklicherweise verschwanden die anderen ehemaligen Bräuche. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine fröhliche Silvesternacht.

Quelle: Meier, Eugen A.: Festfreudiges Basel. Basels Volksbräuche und Traditionen im Spiegel von Vergangenheit und Gegenwart. Basel 1992.