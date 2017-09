Solothurner Geld und Lob für die Fachhochschule Nordwestschweiz

Der Solothurner Kantonsrat genehmigte am Dienstag den kantonalen Verpflichtungskredit 2018 bis 2020 mit 96 zu 0 Stimmen. Solothurn ist neben den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt einer der vier Standortkantone und leistet gemäss Verteilschlüssel 16,63 Prozent an das Globalbudget.

Gesamthaft bekommt die FHNW von den vier Kantonen für die nächsten drei Jahre 676 Millionen Franken, rund 6 Millionen Franken weniger als für die letzten drei Jahre. Dies bedeute, dass man finanziell auf gutem Weg sei, sagte Kommissionssprecher Urs von Lerber (SP). Die FHNW müsse deshalb ihr Wachstum künftig selber finanzieren und erwirtschaften.

Kritik an Rechnungsabschluss

Zu reden gab im Solothurner Kantonsparlament weniger die finanzielle Zukunft der FHNW, als vielmehr der Rechnungsabschluss des letzten Jahres. Kritisch erwähnt wurde von mehreren Fraktionen das auf 36 Millionen Franken gestiegene Eigenkapital und der Ertragsüberschuss von 6 Millionen Franken, obwohl ein Aufwandüberschuss von 5,4 Millionen budgetiert war.

An der Volksschule müsse gespart werden, während an der Fachhochschule geklotzt werde, kritisierten Sprecher von bürgerlichen Fraktionen diese Zahlen. Bildungsdirektor Remo Ankli (FDP) relativierte diesen Geldsegen. Die Kantone verlangten von der FHNW, dass gewisse in Zukunft anfallende Leistungen aus den Eigenmitteln finanziert werden.

Hoher Selbstfinanzierungsgrad

Vor dem Geld gab es für die FHNW vom Solothurner Kantonsparlament vorerst einmal viel Lob, aber auch Kritik für den Jahresbericht 2016. Laut Kommissionssprecher Urs von Lerber (SP) waren im letzten Oktober 11‘888 Studierende an der FHNW immatrikuliert. Das seien 626 Personen mehr als 2015. 11 Prozent der Studierenden stamme aus dem Kanton Solothurn.

Gelobt wurde von den Fraktionen der hohe Selbstfinanzierungsgrad von 50,4 Prozent, das erfreuliche Wachstum in den richtigen Bereichen und eine Entwicklung, von der auch die Wirtschaft profitiere. Gefordert wurde, dass sich die FHNW schärfer von den Universitäten abgrenzt.

Der Bericht über die Erfüllung des Leistungsauftrags 2016 wurde vom Kantonsrat mit 94 zu 0 Stimmen genehmigt. Die Parlamente der drei anderen Standortkantone haben noch nicht über den Jahresbericht und das Globalbudget beraten.