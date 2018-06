Sommerferien mit Kind bereits am EuroAirport ernsthaft gefährdet

Papi steht mit dem kleinen Mädchen am EuroAirport auf dem Weg nach München. Ein Besuch im Deutschen Museum ist ihr Geburtstagsgeschenk. Mami bleibt zuhause, passt auf die Geschwister auf. Die Reise ist schon lange geplant, alles bereit. Doch bereits am Check-in ist alles zu Ende. Die Grenzpolizei erlaubt den Abflug nicht. Es fehlt ein Dokument der Mutter, die damit bestätigt, dass sie mit der Reise einverstanden ist. Sie wird zwar erreicht, bestätigt die Richtigkeit per Telefon und verschickt sogar kurz darauf das Ganze noch per SMS von ihrem Handy. Doch das reicht nicht, das Kontrollpersonal verlangt eine schriftliche Vollmacht, oder eine vorab versendet Mail mit einer Kopie des Passes oder der ID. Das Bodenpersonal hat allerdings einen gewissen Spielraum, zudem wird nicht ausnahmslos in jedem Fall kontrolliert. Der Flieger geht auf den letzten Drücker dann doch noch mit Geburtstagskind und Papi Richtung Bayern. Die Chance, dass unter solchen Umständen gleich ganze Sommerferien ausfallen ist jedoch durchaus gegeben.

Einverständniserklärung gefordert, aber offizielle Vorlage fehlt

Was unglaublich tönt, ist seit 4 Jahren Vorschrift und hat einen ernsten Hintergrund. Fluggesellschaft und Grenzpolizei sind verpflichtet, sicherzustellen, dass es sich bei den Reisenden nicht um eine Kindesentführung handelt. Verschiedene nicht, oder nicht mehr erziehungsberechtigte Elternteile mit ausländischen Wurzeln haben wiederholt unter dem Vorwand einer Ferienreise ihr Kind in die frühere Heimat verschleppt. Gerade jetzt zur Sommerferienzeit ist eine solche Gefahr mit diesem Trick durch das Netz zu kommen besonders gross. Dass man deshalb mit einer Bestätigung via Mail durchkommt, ist deshalb gerade bei gewissen Destinationen keineswegs sicher. Sowohl Fluggesellschaft wie behördliches Kontrollpersonal des Flughafens können auf einer schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift beharren. Gesetzlich verpflichtet die Dokumente auf sich zu tragen, sind die Passagiere übrigens nicht, aber ohne diese «Einverständniserklärung» bleibt das Gate oft einfach zu.

Doch die gelungene Abreise ist noch keine Garantie für den Einlass beim erreichten Ziel. «Viele Länder, vor allem in Mittel- und Südamerika, verlangen zwingend eine schriftliche Einwilligung der nicht mitreisenden Eltern», so Stefan von Below, Mediensprecher am Eidgenös­sischen Departement für auswärtige Angelegenheiten gegenüber verschiedenen Medien. Trotzdem sind diese Bestimmungen nur wenig bekannt, was immer wieder zu grossen Diskussionen und Enttäuschungen am Check-in führt.

Vorsicht bei unterschiedlichen Nachnamen der Eltern

Vorsicht: Die beschriebenen Auflagen werden ganz besonders strikt durchgesetzt, wenn minderjährige, leibliche Kindern, nicht denselben Nachnamen, wie die einzeln begleitenden Väter oder Mütter tragen, was bekanntlich seit Jahren immer öfter der Fall ist. Dann muss dies zusätzlich noch auf der Vollmacht des nicht mitreisenden Elternteils mit seinem im Pass des Kindes festgehaltenen Nachnamens vermerkt sein. Klingt kompliziert, ist kompliziert, denn ein Formular gibt es nicht.

Einleuchtender Grund für die verschärfteren Kontrollen, ist die Einführung des Gesetzes über das Sorgerecht für Väter und Mütter am 1. Juli 2014. «Solche Kontrollen sind zwar ärgerlich. Man muss sich aber bewusst sein, dass auf diese Weise Entführungen verhindert werden können. Und es gibt in der Schweiz von Jahr zu Jahr mehr», liess sich Rolf Widmer, Präsident des Internationalen Sozialdiensts im Landboten zitieren.

Falls Sie planen in den Sommerferien mit einem minderjährigen Kind zu verreisen, das nicht Ihren Namen trägt, ist es auf alle Fälle empfehlenswert eine Vollmacht mitzuführen. Eine Vorlage finden Sie hier.