Sommerhighlight: Rheinfestival startet heute

In den Sommermonaten von Juni bis September wird die Rheinliebe in der Schweiz, Deutschland und Frankreich besonders zelebriert. Vom 21. Juni 2018 bis zum 22. September 2018 finden entlang des Rheins Konzerte, Führungen und viele weitere interessante Veranstaltungen statt. Initiiert wird das Programm von der IBA Basel zusammen mit den Städten- und Gemeinden sowie den Tourismusbüros in der trinationalen Region.

©IBA Basel

Von Bad Bellingen in Deutschland über Huningue in Frankreich bis nach Stein in der Schweiz werden zahlreiche Sommerveranstaltungen geboten. Per Fuss, Velo oder auch vom Wasser aus sind die einzelnen Standorte zu erreichen und zu entdecken. Das Festival lädt alle ein, ihre Region und Nachbarn besser kennenzulernen und kulturelle Ereignisse gemeinsam zu erleben.

©IBA Basel

Ein erstes Highlight ist das Pärkli Jam Festival, welches bereits dieses Wochenende vom 22. Juni bis 24. Juni 2018 stattfindet. Das Kultur- und Quartierfestival lädt alle Generationen ein, den St. Johann Park bei Musik und Tanz zu geniessen. Auch ist für ein buntes Kinderprogramm und ein vielseitiges kulinarisches Angebot gesorgt.

©Pärkli Jam / Alain Appel

Besonders beliebt ist auch das IMFLUSS Festival, welches vom 23. Juli bis 11. August 2018 stattfindet. Auf einem schwimmenden Floss treten viele bekannte Bands auf. Den Anfang macht das deutsche Elektropopduo «2raumwohnung», die viele durch ihren Sommerhit «36 Grad» kennen.

©IMFLUSS Festival / Samuel Bramley

Ein Erlebnis für die ganze Familie ist das Goldwaschen das zum ersten Mal am 23. Juni 2018 bei der Balinea Therme stattfindet. Mit dem Goldsucher Franz-Josef H. Andorf erlernen Sie die Technik des Goldwaschens, den Umgang mit der Gold- waschpfanne und zwischen «Katzengold» und echtem Rheingold zu unterscheiden. Und das Schönste: Sie nehmen das selbst gefundene Gold mit nach Hause.

Auch werden verschiedene geführte E-Bike Touren entlang des Rheins angeboten, zum Beispiel von Kembs über das Naturschutzgebiet Petite Camargue, Huningue, Dreiländerbrücke, nach Basel hinauf zum Münster, Dreiländereck, zurück durch das Markgräflerland und zur Römerstrasse mit Aussicht auf die Rheinebene.

Vom 21. bis 22. Juli lockt das 3. Black Forest Smoke & Wine Festival nach Bad Bellingen. 48 Teams aus der ganzen Welt treten zur Grillmeisterschaft gegeneinander an. Das Rahmenprogramm beinhaltet Grill- und Wokshows, Livemusik und einen Grill- und BBQ-Markt.

Noch viele weitere spannende Veranstaltungen finden Sie hier im detaillierten Programm des Rheinfestivals. Barfi.ch wünscht viel Vergnügen!