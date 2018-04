Der Sommer scheint mit diesem traumhaften Wetter gar nicht so fern zu sein. Doch der April macht ja bekanntlich was er will und wir bleiben gespannt auf die kommenden Tagen und Wochen.

T-Shirt-Wetter

Heute wurden in der Basler Innenstadt über 25 Grad gemessen und nicht wenige Basler und Baslerinnen haben schon ihre Sommerkleidung präsentiert. Auch bis Ende dieser Woche soll es so sommerlich warm bleiben: bis und mit Sonntag wird es jeden Tag um die 25 Grad werden.