Sommerliches Wochenende: So kann das Wetter bleiben

Mit 27 Grad und eitel Sonnenschein starten wir heute in das ersehnte Wochenende. An diesem Wetterzustand ändert sich glücklicherweise auch am Samstag und am Sonntag relativ wenig. Bei 29 respektive 30 Grad zeigt sich das sonst so sonnenverwöhnte Basel nach den Wetterkapriolen der letzten Wochen von seiner besten Seite. Erste Wolken ziehen dann erst wieder am Montag auf, doch Petrus zeigt sich wohl auch bis in die nächste Woche hinein gnädig - die Temperaturen bis Mittwoch fallen voraussichtlich nicht unter 25 Grad.

Hier geht's zum barfi-Wetter