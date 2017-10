Spanner im Solarium und Autofahrer unter Drogen: mehrere Delikte in Rheinfelden (D)

Spanner filmt im Solarium und leistet Widerstand bei Festnahme

Am Samstag kam es gegen 11 Uhr zu einem Zwischenfall in einem Sonnenstudio in der Innenstadt von Rheinfelden (D). Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, aus seiner Kabine heraus eine Frau beim Sonnen gefilmt zu haben. Bei der Überprüfung seines Handys leistete der Mann Widerstand. Er entriss das Handy einem Polizeibeamten und flüchtete in Richtung Innenstadt. Er konnte kurze Zeit später in einer Tiefgarage gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen konnte zwar nicht das Handy, dafür aber Drogen sichergestellt werden. Das Mobiltelefon selbst war spurlos verschwunden. Der Mann versuchte die Beamten durch gezielte Lügen in die Irre zu führen. Als der 29-jährige kurz nach 19 Uhr das Revier verlassen durfte, ging der zielstrebig auf das am Mittag versteckte Handy zu. Die Beamten waren dem Mann dicht auf den Fersen, worauf er erneut flüchtete. Auch dieses Mal verlor er das Wettrennen, das in einem Innenhof in der Friedrichstraße endete. Dem 29-Jährigen droht nun eine Gefängnisstrafe, da er sich derzeit zur Bewährung auf freiem Fuß befindet.

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs - Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle. Der Mann, der keinen Führerschein hat, begegnete mit seinem roten Mazda einer Polizeistreife, die ihn erkannte. Die Streife wendete, worauf der Mazda-Fahrer Gas gab und flüchtete. Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch verschiedene Straßen, in deren Verlauf der Flüchtende rücksichtlos fuhr, sämtliche Verkehrsregeln missachtete und Unbeteiligte gefährdete. Die Flucht des 21-Jährigen führte weiter durch die Unterführung auf die B 316 in Richtung Nollingen. In der Beuggener Straße wurde durch eine zweite Streife eine Straßensperre eingerichtet. Diese umkurvte der Flüchtende über den Gehweg, wobei ein Vorderreifen platzte. Ungeachtet dessen fuhr der Mann weiter in Richtung Degerfelden und bog auf die B316 ab. Dort konnte er schließlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass er unter Einwirkung von Drogen stand. Dem jungen Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lörrach eine Blutprobe entnommen und anschließend seine Wohnung durchsucht. Dort fanden die Beamten Marihuana und stellten es sicher. Gegen den 21-Jährigen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheinfelden unter 07623/7404-0 in Verbindung zu setzen.

Junger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, kracht gegen Baum und wird dabei schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen verunglückte ein junger Autofahrer auf der Mouscron Allee. Der 22-Jährige fuhr mit seinem VW Golf in Richtung B316 und kam vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Golf gegen einen Baum. Der nach Sachlage nicht angeschnallte Fahrer prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich hierbei schwer. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer fanden den Mann zunächst bewusstlos auf dem Fahrersitz vor. Als der 22-Jährige wieder zu sich kam, entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen hielten ihn in der Maurice-Sadorge-Straße fest und kümmerten sich um ihn, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Der Verletzte wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der stark zerbeulte Golf musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden.