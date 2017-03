Spektakulärer Verkehrsunfall

Nach ersten Erkenntnissen verlor er in der dortigen Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam in der Folge von der Fahrbahn ab, wobei er beträchtlichen Schaden beim angrenzenden Wald und der Wiese verursachte. Die Unfallfahrt endete wieder zurück auf der Reservoirstrasse. Die ausgerückte Polizei konnte den Fahrzeuglenker in unmittelbarer Nähe antreffen. Da der Unfallhergang noch nicht restlos geklärt ist, werden Zeugen gesucht.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.