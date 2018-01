Sperber-Jugendpreis geht an zwei Parkour-Athleten

Mit dem Sperber-Jugendpreis werden junge Menschen ausgezeichnet, die sich durch herausragende Leistungen auf kulturellem, sozialem, sportlichem oder anderem Gebiet um die Stadt und Region verdient gemacht haben. Die Preisträger werden von einer Jury aus jungen Mitgliedern des Kollegiums sowohl nominiert wie gewählt; der Preis besteht aus Geld, einer Urkunde und einem Eintrag auf einer Ehrentafel, die sich auf der Spalenberg-Seite des Hotel Basel befindet.

Am kommenden Sonntag, 7. Januar wird in einer kleinen Zeremonie im Basler Keller des Hotel Basel der Jugendpreis 2017 an die beiden Parkour- und Freerunning-Athleten Chris Harmat und Kevin Fluri verliehen. Die zwei jungen Basler sind im Begriff, sich als Profis in ihrem Sport zu etablieren. Sie haben sich auch international bereits einen stabilen Ruf geschaffen und unterrichten Parkour und Freerunning mit ansteckender Begeisterung.

2016 produzierte und zeigte das Schweizer Fernsehen SRF die vierteilige Serie «Die Parkour-Profis – Absprung ins Leben» mit ihnen und über sie, mit der die beiden über die Basler Region hinaus grosse Bekanntheit erlangten. Ferner haben sie an Weltmeisterschaften teilgenommen und waren 2015 als Freerunner an der Red Bull Art of Motion auf der Insel Santorini erfolgreich mit dabei.



Chris Harmat betätigt sich nebst dem sportlichen Engagement als Unternehmer und Designer für seine eigene Kleidermarke im Freizeitlook, während Kevin Fluri noch auf seinem – übrigens im Hotel Basel, wo er am Sonntag geehrt wird – gelernten Beruf als Koch arbeitet und Filme über die gemeinsamen Parkour- und Freerunning-Aktivitäten produziert.