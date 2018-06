Nie endender Streit: Noch heute soll Kickboxer Paulo Balicha trotz drohender Gefängnisstrafe und Überfall auf sein Kampfsportzentrum in Reinach hinter seinem Konkurrenten Shemsi Bequiri her sein. Heute trafen sich die Kontrahenten vor Gericht. Im Strafjustizzentrum in Muttenz begann nach vier Jahren Ermittlungen endlich der Prozess.