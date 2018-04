Spielzeug Welten Museum: Sonderausstellung zu Kostümen venezianischer Karnevalsbälle

Forscherteam der Uni Basel entdeckt Fremdatome in Graphen

Einem Team mit Physikern der Universität Basel ist es gelungen, einzelne Fremdatome in Graphenbändern mithilfe der Rasterkraftmikroskopie eindeutig abzubilden. Aufgrund der gemessenen Kräfte in dem zweidimensionalen Kohlenstoffgitter des Graphens konnten sie erstmals Bor- und Stickstoff identifizieren, wie die Forscher in der Fachzeitschrift «Science Advances» berichten.