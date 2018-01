«Spira» in der Freien Strasse wird durch dänisches Kleidergeschäft ersetzt

Spira musste bereits im Februar 2016 seinen ursprünglichen Laden schliessen, der zwei Monate darauf allerdings als sogenannter Pop Up-Store wiedereröffnet worden ist. So konnten über 120 verschiedene Aussteller ihre Waren auf den beiden Stockwerken bei Spira an der Freien Strasse 42 präsentieren und verkaufen. Dieses Konzept konnte sich allerdings nicht halten, so dass der Traditionsladen weniger als ein Jahr darauf - im Februar 2017 - seine Pforten endgültig schliessen musste. Die ursprünglich aus Speyer (D) stammende Familie Spira war 98 Jahre lang - bis zur Schliessung in dritter Generation - in Basel als Einzelhändler tätig.

Der zurückgelassene Laden wird nun im Frühjahr 2018 von der Frauentextilienmarke ONLY des dänischen Händlers Bestseller bezogen.