Spitex Basel: Nachfrage auf konstant hohem Niveau, Demenzkompetenz ausgebaut

SPITEX BASEL hat 2017 rund 386 000 Stunden in der Pflege sowie in der Hauswirtschaft und Betreuung geleistet, was einem Zuwachs von rund 2% entspricht. Das Wachstum fand im Bereich Pflege statt, die Leistungen der Hauswirtschaft und Betreuung waren leicht rückläufig. Der Gesamtumsatz betrug 38,6 Mio. Franken. Die Jahresrechnung schliesst mit einem positiven Resultat von 0,38 Mio. Franken (1% des Umsatzes).

Kompetente und engagierte Mitarbeitende sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren von SPITEX BASEL. Im vergangenen Jahr wurde die Fachkompetenz im Bereich Demenz ausgebaut. 112 Mitarbeitende haben eine besondere Demenzschulung besucht. Zudem wurden diplomierte Pflegefachpersonen als sogenannte «Peers für Demenz» in allen Zentren etabliert. Peers für Demenz verfügen über ein vertieftes Wissen über diese Krankheit und unterstützen ihre Arbeitskollegen in der Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen.

Der Kanton Basel-Stadt hat im Herbst 2017 sowohl den Leistungsauftrag für Pflege- als auch für Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen für die Jahre 2018 bis 2020 erneuert. Damit hat er SPITEX BASEL beauftragt, in Basel die Grundversorgung an Spitexleistungen sowie Spezialangebote wie beispielsweise den 24-Stunden-Dienst für pflegerische Notfälle weiterhin sicherzustellen. Unverändert ist der Auftrag zur Früherkennung und Prävention. Frühzeitiges Erkennen von Veränderungen beim Kunden ermöglicht, bei Bedarf Angehörige und Hausarzt rechtzeitig einzubeziehen.