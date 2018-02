Spitzencurling in Basel und mit Basel im Kampf um Junioren-Titel

Das Curlingzentrum Region Basel (CRB) in Arlesheim bietet nach dem Eröffnungsfest Mitte September, dem Swisscup Basel Anfang November 2017 und der Herren Super nächstes Wochenende erneut ein sportliches Highlight mit der zweiten Runde der Super Leauge der Männer Mitte Januar nun erneut Spitzencurling, diesmal des Nachwuchses. Mit am Start der Finalrunde der Schweizer Meisterschaft Junioren A ist auch ein Basler Team mit Linus Imfeld, Noé Traub, Grégor Müggler und Skip Christian Heinimann. Gespielt wird vom 9. bis 11. und 16. bis 18 Februar 2018 Halle des Curlingzentrums Basel in Arlesheim.

Als Favorit steigt das in der Qualifikationsrunde ungeschlagene Team von Lausanne-Bern in den Kampf um den Schweizer Meister-Titel, gefolgt von Langenthal, Dübendorf Raiffeisen und Glarus Belvédère mit je zwei verlorenen Spielen. In der Qualifikationsrunde belegte Basel den fünften Platz vor Solothurn, Zug und Lausanne Olympique. Das Basler Team ist mit diesem Qualifikationsresultat und nur einem Sieg weniger als die Teams auf Rang zwei bis vier ein ernst zu nehmender Anwärter auf eine Medaille, wenn es der Junioren mit Heimvorteil gut läuft.

Bei den Juniorinnen gewann Luzern auch ungeschlagen die Qualifikationsrunde, dicht gefolgt von Flims-St. Gallen mit nur einer Niederlage. Zu den Medaillenanwärterinnen zählen die Teams Lausanne-Champéry, Lausanne-Morges- Gstaad und Wetzikon-Abplanalp, die je drei Spiele verloren.