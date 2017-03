Sprayer verursachen hohen Sachschaden: die Polizei sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde die vor dem Depot abgestellte Zugskomposition in der Zeit von 01.30 Uhr bis 05.00 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft massiv auf der der ganzen Länge besprayt.

Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Weitere Abklärungen sind im Gang.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Wer im Gebiet um den Bahnhof Waldenburg in der Nacht auf Sonntag, 12. März 2017, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat (Personen, Geräusche, Fahrzeuge, etc.), ist gebeten, sich zu melden. Anlaufstelle für Hinweise ist die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.