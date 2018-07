Spukt es im Hardwald?

Der Hardwald war vor rund 170 Jahren noch nicht das stadtnahe Erholungsgebiet, das es heute ist. Es war ein Ort, an dem Schauermärchen wahr wurden. Den Ursprung dieser Geschichten lag in zwei Begebenheiten, die einen unheimlichen Schatten über den Wald legten. Im Jahr 1846 befand sich ein Räuber auf der Flucht durch das tiefe Waldgebiet in der Hard. Was er gestohlen hatte, ist nicht bekannt. Weit ist er nicht gekommen, denn ein Landjäger jagt hinter ihm her, schoss - und traf. Fünfzehn Jahre später wiederholte sich das Gleiche erneut. Diese Geschehnisse und zwei Todesfälle waren Anlass genug, um den Hardwald düstere Geschichten anzudichten.

Vom Hund zum Ungeheuer

So wurde erzählt, dass auf der Strasse im Wald ein schwarzer Hund lag, der die an einer Kutsche gespannten Pferde so sehr erschreckte, dass sie durchbrannten. Der Knecht, von der Kutsche zu Boden geworfen, rannte seiner Fuhr hinterher. Laut der Sage soll er sich beim Wegrennen umgedreht haben und statt des am Boden liegenden Hundes ein fürchterlich grosses Tier, das kurz darauf im Gebüsch verschwand, gesehen haben. Der Knecht fuhr nie mehr durch den Wald und erzählte die Geschichte in der Region. Die Sage des schwarzen Ungeheuers bereitete fortan vielen beim Ritt durch den Hardwald Nervenflattern.

Ausrede für späte Heimkehr?

Eine andere Legende besagte, dass man nicht nach 22 Uhr beim Landjägerhäuschen, dem heutigen Waldhaus, vorbeifahren durfte. Tat man es trotzdem, könnte ein Rad abfallen oder zerbrechen, wenn nicht noch Schlimmeres. Zudem fürchteten sich die Pferde so sehr vor dem Landjägerhäuschen, dass sie sich dem Haus keinen Millimeter nähern wollten. Ein Knecht habe sich einmal den ganzen Nachmittag und Abend abgemüht, dass das Pferd weitergehe. Erst um 2 Uhr morgens war er erfolgreich und konnte mit dem Wagen nach Hause fahren.

Die Geschichten wirken schauerlich. Doch hat man eher das Gefühl, dass besagte Knechte vielleicht eine Ausrede für das späte Heimkommen brauchten. Zwei weitere Legenden befassen sich mit einem vermeintlichen Schatz im Waldgebiet.

Schatz gefunden - und wieder verloren

Der Mann, der wegen eines Stelzfusses als Stülzeniggi bekannt war, ging in den Hardwald. Sein Ziel: Endlich den Schatz zu finden, von dem man so oft sprach. Nur etwas wusste er darüber: Während des Grabens durfte man kein einziges Wort sprechen. Er grub und grub. Stunden später stiess er auf eine eiserne Kiste. Plötzlich sei ein Mann auf einem übergrossen Hahn angeritten und fragte ihn etwas. Stülzeniggi gab jedoch keine Antwort. Der Mann ritt weiter. Stülzeniggi grub weiter und weiter. Nach einiger Zeit kam eine übergrosse Schnecke, auf der ein anderer Mann ritt, oder besser gesagt, schlich. Auch er stellte wieder Fragen. Stülzeniggi gab wiederum keine Antwort. Daraufhin sagte der Schneckenreiter: «Nun denn, wenn Du nichts sagst, so reit ich weiter; ich werde den anderen auf seinem Hahn bald eingeholt haben». Der Schatzgräber lachte und rief aus: «Dummer Teufel! Du bildest Dir ein, mit Deinem Schneckentier den Gockelhahnreiter einholen zu können!». Erst dann schlug er die Hand auf seinen Mund. Zu spät. Kaum waren ihm die Worte entfahren, verschwand die Kiste mit grossem Gepolter in der Erde. So weit, dass man sie nicht mehr ausgraben konnte. Verwirrt, verdattert und verärgert blieb Stülzeniggi zurück.

Seither wurde nur noch einmal nach dem Schatz gesucht - erfolglos. Zurück bleiben die Sagen, die den Hundespaziergang im Hardwald um einiges spannender machen.