St. Jakobs-Park: Sturm von Gästefans auf drei Eingänge

Das Theater Basel wird das 54. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen in Berlin eröffnen. Am 6. Mai ist zum Auftakt des Festivals Simon Stones Inszenierung "Drei Schwestern" nach Anton Tschechow zu sehen. Stone, seit 2015 Hausregisseur in Basel, habe Tschechows berühmten Klassiker aktualisiert, teilten die Berliner Festspiele am Donnerstag mit.