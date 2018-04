St. Johann: Ein Familienhaus und eine Bibliothek für eine kleine Stadt

Stadtentwickler Lukas Ott heute Morgen an der Aufrichte für das neue Familienhaus im St. Johann. Bild: as

Noch wird gehämmert und gearbeitet, was das Zeug hält. Dennoch lud die Stiftung Habitat zur Aufrichte ein. Das neue Gebäude an der Hüningerstrasse ist eine regelrechte Wundertüte. Nicht nur soll im Erdgeschoss eine neue Bibliothek eröffnet werden, sondern auch 17 Wohnungen für grosse Familien. Dies sei dringend nötig, sagt Jo Dunkel von der Stiftung Habitat, denn für Familien mit über fünf Personen sei es sehr schwierig genügend und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Angebot, das an der Hüningerstrasse im Moment fertiggestellt wird, ist äusserst attraktiv. So soll eine 5,5 Zimmer Wohnung mit rund 130 Quadratmetern für 2'000 Franken Miete pro Monat erhältlich sein. Auch Stadtentwickler Lukas Ott freut sich über das neue Familienwohnhaus im St. Johann. Er sagt heute Morgen vor den Medien: «Mit dem Projekt Familienwohnhaus führt die Stiftung konsequent ihren Weg weiter, auf Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, die auf dem Wohnungsmarkt zu wenig Berücksichtigung finden». Er sieht die Stiftung, die 37 Liegenschaften in der Stadt besitzt, als «Pionierin und Visionärin».

GGG-Chef kennt jede Ecke

Das St. Johann sei eine kleine Stadt. Das statistische Amt zählte 2015 19'000 Einwohner. Der Ausländeranteil im Quartier liegt bei 43 Prozent. Darum arbeiten die Stadtbibliotheken mit der JUKIBU zusammen. Die interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche kann am neuen Ort endlich ihre Raumprobleme lösen. Im Zusammengehen mit den Stadtbibliotheken der GGG könne zudem das Angebot erweitert werden. Der Direktor der GGG freut sich ebenfalls über das neue Projekt. In seiner Ansprache sagt, er, dass er im Raum schon jetzt jede Ecke kennen würde, da es so viele Planungssitzungen gegeben habe.

Die Stadtbibliotheken sind allerdings noch auf die Unterstützung des Basler Parlaments angewiesen. Für den Betrieb muss der Grosse Rat die GGG mit 276'000 pro Jahr unterstützen. Bei den Investitionen haben die Stadtbibliotheken um 800'000 Franken nachgefragt. «Billiger ist die Eröffnung einer neuen Bibliothek wohl nirgendwo zu haben», meint Egli. Der Kanton Basel-Stadt trüge mit diesen Beiträgen nur einen Teil der Kosten. Andere Teile kommen etwa durch die Unterstützung bei der Miete durch die Habitat und andere Beiträge zusammen.

Das Joker-Zimmer

Dass das neue Familienwohnhaus am Lothringerplatz wirklich eine Wundertüte ist, zeigt sich auch daran, dass es sogenannte Jokerzimmer gibt. Diese könnten ganz unterschiedlich genutzt werden. Falls etwa sich ein Familienmitglied zurückziehen wolle, sei dies in einem solchen Jokerzimmer möglich. Die Familien auf den Stockwerken könnten sich aber auch entscheiden, diese Zimmer als Gästezimmer, als Bastelzimmer oder Gemeinschaftszimmer zu nutzen.

Ausserordentlich günstige Mieten, eine neue Bibliothek und ein innovatives Wohnkonzept. Der Lothringerplatz, der früher eher ein Unort mit einer traurigen Tankstelle an der Ecke war, bekommt ein neues Gesicht. Da lässt sich das Gehämmere und Gebohre an der Aufrichte heute Morgen schon einmal ertragen.