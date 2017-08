Staatsanwaltschaft erhebt Anklage im Fallkomplex „Dojo“

Die 16 Beschuldigten wurden im Hauptvorwurf wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, mehrfacher, teilweiser versuchter, einfacher Körperverletzung, Angriff, mehrfacher Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruch angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Mittwoch mitteilte.

Gegen einzelne der 16 Personen kam es zudem in weiteren 24 Fällen zu Anklagen wegen diverser Straftatbestände. Diese reichen von Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Beamte bis hin zu Widerhandlungen etwa gegen Waffen-, Strassenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz.

Gegen eine weitere Person erhob die Staatsanwaltschaft ausserdem Anklage wegen falschem Zeugnis. Strafverfahren gegen neun weitere Beschuldigte wurden rechtskräftig eingestellt. Am Hauptverfahren nahmen gemäss Staatsanwaltschaft 20 Privatklägerinnen und Privatkläger sowie weitere 12 Opfer teil. Allein im Hauptfall seien über 150 Einvernahmen durchgeführt worden.

Am 24. Februar 2014 hatte eine zum Teil maskierte Gruppe die Anwesenden in der Kampfsportschule in Reinach angegriffen. An der Schlägerei, die landesweit Schlagzeilen machte, waren mehrere Dutzend Personen beteiligt. Sechs Personen wurden verletzt; einige von ihnen erlitten Brüche.