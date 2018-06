Staatsfinanzen: Basel-Stadt hat richtig viel Geld, aber wenig Platz

Gutes Zeugnis für die Basler Regierung. Auch die Departemente hätten gut gearbeitet, findet die Finanzkommission des Grossen Rates. Es sind grosse Zahlen in der Staatsrechnung des Stadtkantons. Rund 3,9 Milliarden Franken hat die Stadt ausgegeben, etwas weniger als im Vorjahr. Die Einnahmen betrugen 2017 4,2 Milliarden. Gearbeitet wird beim Aufwand für 96,5 Prozent, der Finanzertrag macht 8,9 Prozent aus. Die «Pro-Kopf»-Verschuldung liegt pro Basler bei 9'643 Franken, sie ist um 307 Franken gesunken. Damit liegt Basel-Stadt zusammen mit Genf schweizweit jedoch immer noch an der Spitze.

Wirtschaftliche Dynamik

Im Vorzimmer des Grossratssaales gibt es ansonsten wenig zu bemängeln. Die wirtschaftliche Dynamik des Kantons sei nach wie vor sehr gut, erklärt Grossrätin Patricia von Falkenstein. In der Schweiz habe nur der Kanton Zug eine noch bessere wirtschaftliche Entwicklung. Die Finanzkommission des Parlamentes als eine Art Oberaufsicht zieht eine durchs Band erfolgreiche Bilanz des Jahres 2017. Klar, die Departemente könnten noch besser zusammenarbeiten, oder die Schülerzahlen hatten nicht so schnell zugenommen wie erwartet. Gleichzeitig ist es Basel-Stadt trotz Wachstum – mehr Einwohner, mehr Arbeitsplätze – gelungen, die Ausgaben zu senken. Ungebremst nehmen die Kosten einzig im sozialen Bereich zu, aber Sozialhilfe und Existenzsicherung sind eine Aufgabe, die der Kanton im Auftrag des Bundes wahrnimmt.

Warnung vor «drastischen Sparmassnahmen»

Entschlossen warnt die Finanzkommission vor «drastischen Sparmassnahmen», wie diese vereinzelt gefordert worden seien. Hier geht es um die Ausgabendeckelung, die der Grosse Rat für das Budget 2019 durchgewunken hatte. Dieser Sparbefehl zwingt Finanzministerin Eva Herzog dazu über alle Departemente hinweg 40 Millionen einzusparen. Dies obwohl die Staatsrechnung zeigt, dass die Ausgaben eigentlich sinken. Mit finanziellen Einbussen rechnet der Kanton trotz eines Überschusses von 250 Millionen Franken, wenn die Unternehmenssteuern an die OECD-Normen angepasst werden müssen. Was den Sparbefehl angeht, mahnt die Kommission, dass ein solches Vorgehen die «Prosperität des Kantons und das Wohlergehen seiner Bevölkerung» in Frage stellen würden. Die Kommission schlägt dieses Jahr erstmals auch nachdenkliche Töne an. Der Boom in Basel-Stadt habe trotz der hohen Steuereinnahmen auch seine Schattenseiten. So nehme der Pendlerverkehr ungebremst zu, eine «zu stark genutzte Stadt sei weder für bisherige noch für neue Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv. Es wird eng auf den 37 Quadratkilometern Kanton. Die Finanzkommission beschreibt die Entwicklung denn auch als «hoch komplex».

