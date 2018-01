Stabhochsprung Pascale Stöcklin: Saisonauftakt mit Verbesserungspotential

Die Basler Athletin übersprang in Sindelfingen (DE) eine Höhe von 4 Metern und versuchte sich anschliessend an ihrer persönlichen Bestleistung von 4.20 Meter, musste sich jedoch geschlagen geben. "Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Das Anlaufvolumen war sehr stabil, jedoch gibt es bei der turnerischen Phase in der Luft noch viel Verbesserungspotential", so Stöcklin.

Der nächste Wettkampf der Goldwurstpower Athletin bildet das nationale Hallenmeeting in Magglingen nächsten Samstag