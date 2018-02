Basel im Februar. Es ist ruhig. Ein wenig grau. Eher kalt. Doch es liegt einfach etwas in der Luft, wie man – in einem berühmten Haus am Spalenberg – so sagt. Kein Wunder, denn d Frau Fasnacht ist ans Rheinknie unterwegs, mit ihren vollgestopften Koffern und Kisten. Noch zweimal schlafen, dann kommt sie an!