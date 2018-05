Stadtcasino Musiksaal erhält neue Orgel

Die Kommission der Casino-Gesellschaft Basel nutzt die sich durch die Erweiterung und Renovation bietende Chance und stimmt dem Antrag des Vereins Neue Orgel Stadtcasino Basel (VNOSB) für eine neue Orgel einstimmig zu. Im historischen Gehäuse über dem Orchesterpodium soll eine Orgel eingebaut werden, die zukünftig die klanglichen Ansprüche mit kräftigen und farblich vielfältigen Stimmen und mit komfortablen Spielhilfen für den Organisten am fahrbaren Spieltisch auf der Bühne im höchsten Masse erfüllen wird.

Mit allen Raffinessen und gleich zwei Weltneuheiten

Den Auftrag zum Bau der mit 54 Registern disponierten Orgel erhielt die renommierte Zürcher Firma Orgelbau Metzler. Geplant ist ein Instrument mit vier Manualen und Pedal, das in seiner Klangcharakteristik den Stil der französischen Romantik und der englischen Town-Hall-Orgeln kombiniert. Die Orgel soll den Raum mit kräftigen Grundstimmen, feinen Solostimmen und festlichen Mixturen erfüllen und so ihre Funktion sowohl als Soloinstrument in Konzerten, im Zusammenspiel mit Orchester, wie auch als Begleitinstrument für Chorwerke wahrnehmen.

Erstmalig in einer Konzertsaalorgel ist vorgesehen als viertes Manual ein winddynamisches Orgelwerk einzubauen, welches den Klang eines Tones noch nach dessen Anschlag beeinflussen lässt. Dies ermöglicht die Erzeugung ganz neuer Klänge und Klangverbindungen, die auch zeitgenössische Komponisten zu neuen Werken anregen dürfte.

Bei der Wahl und Herkunft der für den Bau zu verwendenden Materialien , einheimisches Holz und – weltweit erstmalig im Orgelbau – konfliktfreies Zinn , wurde besonders auf deren Nachhaltigkeit und ethische Vertretbarkeit geachtet.

Verein sichert neue Orgel

Vor gut einem Jahr konstituierte sich der VNOSB, um den Bau der neuen Orgel mit Einverständnis der Casino-Kommission und in Abstimmung mit den Architekten Herzog & de Meuron, der Denkmalpflege sowie mit den hier ansässigen Orchestern zu planen und zu finanzieren. Bereits heute sind namhafte Spenden aus privater Hand in der Höhe von 2,14 Mio. Fr. eingegangen. Der Verein neue Orgel Stadtcasino Basel und die Casino-Gesellschaft Basel sind hocherfreut, dass das Projekt in seiner Grundstruktur finanziell gesichert ist und bedanken sich herzlich bei den grosszügigen Spendern. Die Verantwort- lichen des VNOSB sind überzeugt, für den noch fehlenden Betrag innert nützlicher Frist ebenfalls Spender zu finden.