Stadtgrün für ein sich wandelndes Klima – der richtige Mix bringt’s

Das Stadtgrün sorgt auch bei extremen Temperaturen für ein angenehmes Klima und wirkt so einem Hitzestau in der Stadt entgegen. Die Basler Stadtgärtnerei ist bei der Wahl der richtigen Pflanzen und deren Pflege gefordert. Mit einer grossen Vielfalt an Arten und Sorten versucht sie das Risiko für grössere Ausfälle in der Zukunft bestmöglich zu minimieren.

Seit einigen Jahren die Veränderungen des Klimas deutlich spürbar. Nicht nur den Blumen und dem Rasen setzen Hitze und Trockenheit zu, auch die Bäume in der Stadt leiden. Während bei kurzfristigen Pflanzungen wie zum Beispiel Blumenrabatten rasch auf Veränderungen reagieren werden kann, sind Bäume jahrzehntelang an ihren Standort gebunden und müssen mit den sich ändernden Bedingungen zurecht kommen. Deshalb versucht die Basler Stadtgärtnerei ihnen die Voraussetzungen zu bieten, dass sie sich bestmöglich entfalten können.

Sie wählt die Bäume je nach Standort aus und bereitet sie auf das sich wandelnde Klima vor. In ihrer eigenen Baumschule zieht die Stadtgärtnerei laufend neue Baumarten auf, die aus wärmeren Klimazonen stammen und die Hitze und Trockenheit besser aushalten als einheimische Arten. Oft sind es Pflanzenarten, die südlich der Alpen natürlicherweise vorkommen, wie zum Beispiel die Hopfenbuche, die Steineiche, der Zürgelbaum oder die Blumenesche. Auch Pflanzen, die in geeigneten Klimazonen anderer Kontinente heimisch sind, kommen als Zukunftsbäume für die anspruchsvollen städtischen Baumstandorte in Frage. Während Jahren beobachten die Baumschulisten der Stadtgärtnerei deren Entwicklung um zu beurteilen, welche Arten und Sorten sich als Stadtbäume eignen. Ziel ist, in den städtischen Alleen und Parkanlagen möglichst robuste und möglichst viele unterschiedliche Arten und Sorten zu pflanzen. Nur so lassen sich Risiken für grössere Ausfälle aufgrund von Anpassungsschwierigkeiten oder neuer Schädlinge minimieren.

In der Baumschule sind immer auch Neuheiten vertreten, die einen Härtetest bezüglich der Basler Klimaverhältnisse absolvieren müssen. Sie werden einige Jahre auf ihre Gesundheit, die Wuchseigenschaften und ihre Klimaempfindlichkeit geprüft, bevor sie an ihren definitiven Platz in einer Strassenallee oder in einem Park in Basel kommen.

Wie sich der Klimawandel tatsächlich auswirken wird, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Um für möglichst viele Eventualitäten gewappnet zu sein, setzt die Stadtgärtnerei beim Stadtgrün auf eine grosse Pflanzenvielfalt. Es ist nur vage oder kaum absehbar, welche neuen Schädlinge in ein paar Jahren welche Pflanzenarten bedrohen oder welche Pflanzenarten sich den zukünftigen Klimaverhältnissen anpassen müssen.