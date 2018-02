Stadtreinigung lässt Baslerinnen und Basler länger schlafen

Indem die Frühreinigung in die Tagesreinigung integriert wird, ergeben sich neben der besseren Wahrung der Nachtruhe Synergien für die Mitarbeitenden des Tiefbauamts. Auf die Sauberkeit der Stadt werden keine negativen Auswirkungen erwartet.

Frühmorgendlicher Lärm von Reinigungsfahrzeugen des Tiefbauamts sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Reklamationen aus der Bevölkerung. Nach Auswertung von Reklamationen und betrieblicher Erfahrungen hat sich das Tiefbauamt dazu entschieden, die Frühreinigung in die Tagesreinigung zu integrieren. Auf den am stärksten verunreinigten Hotspots sowie den Strassen und Plätzen der Basler Innenstadt beginnen die Kehrichttouren und die täglichen Reinigungsgänge des Tiefbauamts ab sofort erst um 06.45 Uhr. Im Anschluss folgt an Werktagen wie bis anhin die Reinigung der Aussenquartiere.

Das in wiederkehrenden Abständen notwendige Schwemmen von Trottoirs, Strassen und Plätzen wird weiterhin bereits ab 4 Uhr durchgeführt, weil dann weniger Personen unterwegs sind (und nass werden könnten). Ebenfalls früher bleibt der Start von Reinigungseinsätzen nach Grossanlässen, da sie einen hohen Aufwand bedeuten. Die Spätreinigung der Innenstadt zwischen 13 Uhr und 23 Uhr wird wie bisher beibehalten.

Die Sauberkeit der Stadt wird unter der Umstellung nicht leiden. Ein Personalabbau ist nicht vorgesehen. Neben den Vorteilen für die Bevölkerung, erleichtert die Umstellung aber auch die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbauamts und ermöglicht flexiblere Arbeitsmodelle.