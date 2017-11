Starker Eingriff in unser vertrautes Stadtbild: Wie der alte Bahnhof derzeit verschwindet

Zwar fehlen noch ein paar Stockwerke, doch langsam lässt sich absehen, wie massiv der gleichnamige Neubau am Meret Oppenheim-Platz das Stadtbild verändert. Das wuchtige Volumen steht zwar hinter dem Bahnhof, ist aber selbst vom Bahnhofplatz auf der anderen Seite aus nicht zu übersehen, es überschattet das alte Bahnhofsgebäude und die einkommenden Trams locker. Der Rohbau sorgt für eine düstere Atmosphäre, gerade bei wolkigem Wetter wie heute wirkt die Konstruktion wie das Hauptquartier eines Bösewichts. Der «alte» Bahnhof mit der prägenden Silhouette des schwungvollen Neobarock, gebaut am Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwindet vor dem Neubau dahinter fast völlig.

Die SBB läuft sogar der Roche den Rang ab

Wer dachte, die Stadt hätte doch eben erst ein neues Wahrzeichen erhalten, sieht sich nun getäuscht: Das Meret-Oppenheim-Hochhaus kann mit seinen 81 Metern höhenmässig zwar nicht mit dem Roche-Turm mithalten, doch dank der Platzierung direkt am Eingang von Basel stiehlt die SBB dem Prestige-Turm trotzdem die Schau. Wer nach Basel kommt, sieht als erster das neue Hochhaus am Bahnhof. Selbst auf der Passerelle und von den Geleisen ist es nicht zu übersehen. Und architektonisch grossartig auch.

Pendler wie Neuankömmlinge werden stets zuerst mit dem SBB-Bau Bekanntschaft machen, es gibt am zentralen Knotenpunkt der Stadt kein Entrinnen. Selbst auf dem Weg zum Aeschenplatz ist das Meret-Oppenheim-Haus noch lange sichtbar, bevor die Spitze des Roche-Baus erscheint. Dass der alte Bahnhof unter anderen aus der Feder eines Herrn mit Namen «La Roche» stammt, tut hier nichts zur Sache. Der Architekt hat mit der Pharmafirma nichts zu tun, mit deren Hochhaus die SBB nun um die Basler Wahrzeichenkrone konkurriert.

Kein Winkel ohne Turm

Egal, woher man kommt, das Meret-Oppenheim-Hochhaus thront über seiner Umgebung. Aus einiger Entfernung erscheint es gar noch mächtiger: Auf der Gundeli-Seite wirkt er wie ein Riegel gegenüber der Stadt, der Blick aus der Frobenstrasse endet abrupt am Gewaltsbau. Selbst von der Margarethenkirche aus ist klar, wer hier am Bahnhof das Sagen hat: Der Turm ragt über den Dächern wie ein Hinkelstein. Von der Margarethenbrücke dasselbe, über den Gebäuden und Geleisen des Bahnhofs steht der Neubau wie ein Mahnmal und erdrückt seine Umgebung fast. Dies ist auf der anderen Seite nicht anders, wenn auch auf der Nauen- und Hochstrasse andere Gebäude im Weg sind, immer wieder schiebt sich der Schatten des Meret-Oppenheim-Gebäudes in das Sichtfeld, wenn man es am wenigsten erwartet.

Zwar wird ist das jetzige, düstere Aussehen des Gebäudes in der finalen Version deutlich leichter und schlanker, die Baugerüste sind dafür zu einem grossen Teil verantwortlich und die blanken Betonwände werden eine hellere, optisch weniger schwergewichtige Fassade erhalten. Trotzdem, so wie er jetzt noch so dasteht, lehrt der Bau sicher dem einen oder anderen das Fürchten. Hochhausfans mit Blick auf die Zukunft wird es trotzdem freuen.

Der Bahnhof wird auch in Zukunft noch weiter versteckt

Die Zukunft wäre keine, wenn alles gleich bleiben würde. Das Areal um den Bahnhof ist im Zuge einer Transformation, welche dessen Gesicht nachhaltig verändern werden. Die Baugrube des neuen Baloise-Sitzes nähert sich der Bodenhöhe an und wird vermutlich bald an Höhe gewinnen. Das höchste der drei Gebäude, das Hochhaus im Baufeld West, wird dort bis 2020 mit einer Höhe von 89 Metern das Meret-Oppenheim-Gebäude sogar überragen. Interessant: In Visualisierungen ist vom bis dahin fertig gebauten Turm auf der anderen Seite des Bahnhofes nichts eingezeichnet. Umgekehrt fehlt auf den Bildern der SBB das Baloise-Ensemble.

Zudem ist die Zukunft des alten Postgebäudes, genannt «Rostbalken», zwar noch nicht in Stein gemeisselt, jedoch liebäugeln die Planer des Neubaus ebenfalls mit einem oder mehreren Türmen. In einigen Jahren ist der Meret-Oppenheim-Turm womöglich nur mehr einer unter vielen. Gewöhnen Sie sich schonmal daran. Das alte Bahnhofsgebäude wird dann noch mit der Lupe zu entdecken sein.

