Start der Quartierflohmis: Heute im Clara-Quartier

In einigen Quartieren ist der Flohmi schon zur alljährlichen Tradition geworden, in anderen findet der Event nun zum ersten Mal statt. So werden heute zum ersten Mal die Strassen, Höfe und Gärten in den Quartieren Clara und Altstadt in bunte Flohmärkte verwandelt.

Für die BewohnerInnen und Gewerbetreibenden ist es die ideale Gelegenheit den Keller oder Estrich zu entrümpeln und ohne Aufwand, - quasi direkt vor oder hinter der eigenen Haustür - den Verkaufsstand aufzubauen. Die einzelnen Stände werden jeweils mit bunten Ballons gekennzeichnet.

Für Besucherinnen und Flohmarktliebhaber bietet der Anlass viele Trouvaillen und eine ganz neue Form von Quartiersanlass. Nebst Flohmärkten, wird es kleine Attraktionen geben, wie kleine Konzerte, Kulinarisches, Angebote für Kinder und natürlich ungewohnte Einblicke in die Hinterhöfe des Quartiers. Eine Pause von all dem bunten Trubel bieten die Cafés und Bars an der Rheingasse, auf der Kaserne und am Rhein, so dass sich der Besuch auch als Familientag planen lässt. Eine gute Gelegenheit also, das Quartier Clara/Altstadt im bunten Kleinbasel zu entdecken.

Damit man sich nicht verläuft, hat der Organisator «Verein Stadtprojekt» extra eine Karte erstellt, auf der alle Stände und Attraktionen eingezeichnet sind: