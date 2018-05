Startschuss: 50’000 Besucher verwandeln Basel in eine Fantasiewelt

Die Hallen der Basler Messe verwandeln sich ab heute in ein Paralleluniversum. Zum vierten Mal findet dort die Fantasy Basel statt. Besonders ins Auge stechen werden auch dieses Mal wieder die vielseitigen Auftritte der Cosplayer. Das Wort Cosplay ist zusammengesetzt aus Costume und Play und bedeutet so viel wie Kostümspiel. Beim Cosplay geht es darum, eine Figur aus Manga, Anime, Computerspiel oder Film möglichst originalgetreu darzustellen.

Luxia als Herzkönigin aus Alice im Wunderland Foto: Nicole.Gallery

Seit der ersten Ausgabe der Fantasy Basel mit dabei ist die Basler Cosplayerin «Luxia Cosplay». Sie betreibt seit viereinhalb Jahren Cosplay. Aufmerksam auf die Verkleidungskunst wurde Luxia durch eine Freundin, die ihr die amerikanische Reality Serie «Heroes of Cosplay» empfohlen hatte.

«Ich habe mich als kleines Kind schon immer sehr gern verkleidet. Fand aber leider nie die passende Szene für mich. Durch die Serie ging mir dann ein Licht auf. Und wie es der Zufall wollte, wurde nur wenige Wochen später die erste Fantasy Messe in Basel angekündigt. Ich habe dann kurzerhand drei Kostüme gebastelt», erzählt Luxia über ihre Anfänge mit Cosplay.

Die Cosplay Szene, welche in Europa in den letzten fünf Jahren einen extremen Boom erlebte, hat auch die Messe Basel fest im Griff. Wohin man an der letztjährigen Fantasy Messe auch schaute, sah man Elfenohren, überdimensionierte Schwerter und jede Menge Superhelden-Outfits. Stundenlang wurde an den Verkleidungen gearbeitet. Und auch Luxia investiert viele Stunden ihrer Freizeit in das Basteln und Nähen ihrer Kostüme. Dafür hat sie ihr altes Zimmer im Elternhaus extra zu einem Atelier umfunktioniert. In die Verkleidung zur bösen Fee Maleficent hat Luxia 150 Stunden investiert. Und trotzdem betont sie, dass es immer ein «Hobby war und auch ein Hobby bleiben soll».

Luxia als Maleficent aus dem Film «Maleficent» Foto: Seelenfang

Ein Hobby, das Luxia sehr erfolgreich betreibt. In den sozialen Medien verfolgen Tausende ihr Treiben. Fast täglich postet sie Bilder von ihren aufwändigen Kostümen. Und der Aufwand lohnt sich: Am Cosplay Contest der Fantasy Basel, bei welchem eine Jury das beste Kostüm bewertet und ehrt, gewann die Baslerin bei drei Teilnahmen einmal und belegte ein weiteres Mal den zweiten Platz. «An meiner Heim-Convention zu gewinnen war etwas Schönes und Spezielles». Auf die Frage, ob sie in der Szene bekannt sei, antwortet sie bescheiden, «die Deutschschweizer Szene ist sehr kompakt und familiär. Daher würde ich sagen, dass jeder jeden kennt, da man sich immer wieder trifft».

Mit Yaya Han kommt jedoch auch ein internationaler Star der Cosplay-Szene nach Basel. Den Hype um die weiblichen Superstars der Szene wie Yaya Han oder Jessica Nigri, die auch mit Erotik spielen, sieht Luxia unkompliziert: «Sie gewinnen dadurch natürlich auch viele Anhänger ausserhalb der Szene und erreichen mediale Aufmerksamkeit. Die Community ist jedoch sehr inklusiv und auch solche Formen der Inszenierung sind meist akzeptiert».

Luxia als Waldgott aus dem Animationsfilm «Prinzessin Mononoke» Foto: Seelenfang

Luxias Leidenschaft und ihr Interesse an der Szene ist riesengross. Momentan schreibt die Studentin sogar ihre Masterarbeit in Kulturanthropologie zum Thema Cosplay. «Ich liebe an der Szene vor allem, dass alles möglich ist. Ich bin nicht eingeschränkt und kann darstellen wen immer ich will».

Bisher hat sie 13 aufwendige Kostüme hergestellt, zu denen sie «eine persönliche Beziehung pflegt und sie auch deshalb niemals verkaufen würde». Und auch für die diesjährige Fantasy Basel hat Luxia wieder unzählige Stunden investiert, um täglich mit einem neuen Kostüm zu erscheinen.

Verkleiden während drei Tagen hat in Basel ja Tradition. Für Anhänger von Tolkien, Lucas und Co., verwandelt sich die Stadt ein wenig in die Welt, von der sie so oft träumen. Sozusagen die schönsten drei Tage eines Nerds. Etwaige Ähnlichkeiten mit anderen Basler Events sind rein zufällig.

