Starwings: Trainingsstart in der Sporthalle Birsfelden

Die Sporthalle war seit dem Brand vom 14.11.2017 für jeglichen Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. Dank der Unterstützung des Swisslos Sportfonds, der Gemeinde Birsfelden, der Gebäudeversicherung Baselland und der Nutzervereine TV Birsfelden, Satus Birsfelden und Starwings stehen Gelder für ein Provisorium zur Verfügung. Weil die Anzeigetafel nach dem Brand nicht mehr funktionstüchtig war, musste diese ersetzt werden. Die neue wird allerdings erst am Freitag, 9.2. und Montag, 12.2. montiert.

Aus diesem Grund gibt es für die beiden Spiele am Samstag, 10.2. folgende Änderung:

Samstag, 10.2.2018, 14:45, 1. Liga National: Starwings U23 - Baden Basket 54: Spielort Sporthalle Kriegacker in Muttenz

Samstag, 10.2.2018, 17:30, Nationalliga A: Starwings - Riviera Lakers: Spielort Sporthalle Kriegacker in Muttenz