Stefan Haller wird 2019 neuer Geschäftsleiter der Technischen Verwaltung in Reinach

Stefan Haller (1966) ist in Reinach kein Unbekannter: Seit 2003 führt er in der Gemeinde Reinach die Organisationseinheit Städtebau, Bauten und Sport (ehemals Hochbau), seit 2008 war er auch Stellvertreter des Geschäftsleiters der Technischen Verwaltung. Als dipl. Architekt ETH mit einem Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft war er zuvor in verschiedenen Architekturbüros in Aarau und Basel tätig, wo er vor allem Spital- und Wohnungsbauten realisierte. Auch für den Bau der Eishalle St. Jakob-Arena zeichnet er verantwortlich. Stefan Haller wohnt mit seiner Familie in Arlesheim.

Intensives Rekrutierungsverfahren durchgeführt

Eine externe Rekrutierungsfirma hatte aus allen Bewerbenden zunächst sieben Kandidierende zu persönlichen Gesprächen eingeladen, woraus letztlich die besten zwei Kandidaten zu einem intensiven Assessment eingeladen wurden. Sie mussten verschiedene Aufgaben erfüllen, um ihre Fachkompetenz, ihr Führungspotenzial und ihre Persönlichkeit unter Beweis zu stellen. Gestern Abend erfolgten schliesslich zum Abschluss des mehrstufigen Prozesses ihre Präsentationen vor dem Gemeinderat Reinach.