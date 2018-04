Stellenmeldepflicht - Liste der meldepflichtigen Berufsarten

Das neue Flaggschiff der Basler Personenschifffahrt AG (BPG) hat am Wochenende die Überfahrt von der ausführenden Werft in Linz (Österreich) nach Basel begonnen. Das Schiff wurde nach einer Bauzeit von knapp 12 Monaten erfolgreich fertiggestellt. Das neue Schiff mit dem Projektnamen «UNSER SCHIFF» ist momentan noch namenlos. Es wird anlässlich der Taufe am 16. Mai 2018 seinen definitiven Namen erhalten.